國安局：特勤少將醉吻女案 已做出最嚴厲處分

國安局今天表示，特勤中心少將謝靜華於街邊醉吻女案，已做出最嚴厲的處分，沒有包庇問題。

已婚的國安局特勤中心少將謝靜華，日前於街邊醉吻年輕女子，過程還遭旁人錄下。國安局表示，他因此遭記兩大過處分，並列為優先汰除人員。

而周刋報導，謝靜華吻上綁著「馬尾」的女子，其實是國防部一名海軍校級軍官，但她以未受騷擾為由，拒絕接受國安局調查，傳還用假名寫聲明為謝辨駁。

周刋報導並引述未具名知情人士的說法宣稱，謝在國安局發布懲處消息前，根本沒有被記過。是媒體查詢才在假日放出煙霧彈等。

但國安局今天表示，有關此案，國安局完成行政調查後，已移請獎懲委員會處理，經決議對謝員記兩大過處分，並列為優先汰除名單，該懲處令業已核定及發布在案。

國安局表示，國安局處理該案，從行政調查到懲處程序，均採最高標準，並做出最嚴厲的處分，沒有所謂包庇問題。

而對案中被吻女性校官的問題，國防部長邱國正上午在立法院表示，國防部並沒有包庇問題，事件發生後對於國軍形象、其個人與家庭產生蠻大灼傷，國防部曾出面調查了解，但沒有要透過管道發布，若其有被欺侮，當然幫該員發聲，但目前為止運作算正常，在照顧官兵立場，若該員覺哪裡有委屈，幫該員解決處理，但國防部不會再加油添醋，囑其好好處理，家庭問題要好好考慮，目前朝這方面去做。