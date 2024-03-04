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中科院快奇與慧龍專案研發水面水下無人載具 成果受矚

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院航空研究所曾公布自行研發「勇武專案遙控靶船」，導控距離長達60公里，有成為國造無人自殺攻擊艇的潛力。記者洪哲政/攝影
中科院航空研究所曾公布自行研發「勇武專案遙控靶船」，導控距離長達60公里，有成為國造無人自殺攻擊艇的潛力。記者洪哲政/攝影

中科院以代號「快奇專案」，編列新台幣8億餘萬元，研製無人攻擊艇，日前完成邀商說明會，將公開招標。預訂2024年到2025年建造4艘原型艇。中科院以「慧龍專案」為名，打造的多用途水下無人載具原型艇，則正測試中。

中科院航空研究所曾公布自行研發「勇武專案遙控靶船」，導控距離長達60公里，有成為國造無人自殺攻擊艇的潛力。中科院官網站在無人靶船項目中也指稱，系統可配合相關無人水上載具專案，擴充雷達、武器、聲納等模組，以執行近岸防衛、攻擊、偵雷、偵潛等任務。

軍方消息表示，中科院「快奇專案」，編列新台幣8億餘元，研製無人攻擊艇，日前完成邀商說明會，將公開招標，預訂2024年到2025年建造4艘原型艇。

軍方也說，中科院以「慧龍專案」為名，委託龍德公司設計建造的多用途水下無人載具原型艦，現正於東部水域進行全系統與各項水下測試，未來由中科院艤裝設備，同樣可作為水下突擊用途。

中科院 台幣 載具

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