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專家：兵監管理改變 演訓實戰化

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。圖／聯合報系資料照
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。圖／聯合報系資料照

針對國防部調整精準彈藥射擊訓練政策，學者們普遍肯定，同時認為，實戰射擊是一項必要政策，也是對共軍擾台的一種反應。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，國軍新的射擊訓練方向，可有效提升部隊戰技、提升國軍C4ISR系統（自動化指揮系統）的韌性與聯合作戰指管能力；新政策可增加實彈射擊數目，使部隊更熟練武器操作、射擊程序，甚至突發狀況應變處置，有助提升戰技與信心，值得肯定。

揭仲說，更重要的是，日後共軍若武力犯台時，一定會設法在最短時間內癱瘓國軍衡山指揮所的聯合作戰指揮效能，使國軍喪失抵抗；為了應付此種威脅，國軍自馬政府時期開始，就一直設法強化各作戰區指揮中心的能量，以便在衡指所功能受損後，可立即接手聯合作戰指揮任務。

揭仲認為，新政策讓各作戰區編組指揮所與火力協調中心，指揮轄內的各型精準彈藥載台；南下九鵬基地參演，不僅可讓作戰區指參人員獲得指揮管制各軍兵種精準彈藥的經驗，也能對指管程序與接戰計畫進行驗證，增加戰時接替衡指所的能力，有效提升國軍C4ISR系統的韌性。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，此政策代表兵監管理思維的改變，走向演訓實戰化、操演實彈化、後勤實務化。

蘇紫雲指出，依美國「國防安全合作署」公開軍售資料顯示，一九九六年台海飛彈危機後，國軍開始整備不對稱戰力，大量購置精準彈藥。因此，開放各層級演習、操演的實彈射擊，有助屆期彈藥發揮最大效益。

淡江大學戰研所助理教授林頴佑則表示，理論上實戰射擊是一個必要的政策，特別是中共也多次將實彈射擊包裝成為軍演，我軍可藉此除達到訓練效果之外，並將其作為對中共擾台的反應。

共軍 國軍 揭仲 飛彈

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