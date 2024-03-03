國防部：昨有10架次共機逾越海峽中線進入西南空域

在烏克蘭對抗俄羅斯的這些年，「烏克蘭人想要魚，但出於政策原因，我們（美國）無法提供那條魚，」一名美國前任官員說道，「魚」指的是可以幫助他們對抗俄羅斯的情報。「但是我們很樂意教他們如何捕魚，並提供裝備。」 美烏情報合作，烏克蘭人卻一直踩紅線，且擅自行動。這是否顯示美國對於一手培養出來的烏克蘭情報單位「第5局」，也是無法完全掌控？ 這是一篇不應等閒看待的間諜戰解密報導長文。紐約時報以200多次採訪，披露美國與烏克蘭之間10年來情報合作的細節，包括烏克蘭如何向美國交心、美國如何制止烏方自主行動，以及中情局順便藉此駭進中國大陸間諜衛星……。文中精彩情節或許會讓人想到，此時此刻在兩岸之間，中情局是否正悄悄安排另一場間諜戰？

2024-03-03 07:30