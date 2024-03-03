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國防部：昨有10架次共機逾越海峽中線進入西南空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。圖／國防部提供
國防部上午發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。圖／國防部提供

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態指出，昨天有10架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域10架次，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部表示，3月2日6時至3月3日6時止，國軍偵獲共機21架次、共艦6艘次，持續在台海周邊活動；逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機計10架次，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，昨天7時39分至20時4分，台灣海峽中線當面有11架次主輔戰機出海，其中有夜航架次，還有1架次共機逾越台灣海峽中線；巴士海峽空域7時25分至19時4分有中共無人機活動；最近距鵝鑾鼻50浬，10時15分至17時各有主輔戰機9架在同一空域活動，最近鵝鑾鼻71浬。

台海 國防部 海峽中線

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