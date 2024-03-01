陸火箭穿越台灣上空未發國家警報 綠委：發送標準與內容應更明確化

中國大陸昨天再次發射火箭穿越台灣上空，政府卻沒有像上次發出「災防告警細胞廣播訊息服務」（防空國家警報）。民進黨立委陳冠廷表示，發布標準與發布內容這兩個層面都必須再進一步檢討。

陳冠廷指出，在空防警報發布標準方面，依據「災害防救法」以及「災防告警細胞廣播訊息發布作業指引」，空軍空中管制中心假如判明敵機或不明機，有進襲台澎地區的可能，進入我警報發放線（自台灣本島沿海邊緣起70浬）與法定領空範圍（海拔100公里）時，即發送警報命令。國防部應加強與民眾的溝通說明目前的發布標準。

陳冠廷說，對於動機以及決策機制不透明之發射方（中國、朝鮮），周遭國家（台灣、韓國、日本）想掌握發射物體的類型、時機本來就存在許多困難。日本的「全國瞬時警報系統」（J-ALERT）、韓國也都是在屢次的警報發送經驗裡，更新相關指引，希望能在確保國人身命安全以及不過度擾亂民心之間取得平衡。

在發布內容方面，陳冠廷主張政府應依戰情分析的結果，即時、分次發布警報，並在危機解除時再度通知國人。其中，首次警報後的各波警報內容應要以「經持續偵蒐、分析，所獲最新結果」為標題，而非以「修正」字眼，以免減損政府訊息的公信力。此外，國家警報系統也應將飛彈來襲的應處作為清楚告知民眾，而非模糊的「注意自身安全」。

陳冠廷表示，中國發射飛彈很大程度還包含心理威懾。他能了解國軍在發布防空警報時的兩難，但希望能透過目前的經驗，找到平衡的方式，強化社會的整體韌性。