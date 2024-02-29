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中科院電子系統研究所員工院內路倒不治 檢警偵辦中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院外觀。本報資料照片
中科院外觀。本報資料照片

位於桃園龍潭的中科院電子系統研究所，昨日驚傳人員疑病倒路旁不治事件，已報請檢警相驗偵辦中。

中科院電子系統研究所是國造相列雷達、測波裝備、資訊管理系統研發重鎮，據公司登記有千餘名員工，業務性質機敏。

據了解，院方昨日在院區路旁發現電子系統研究所一名女性技術員倒臥路旁，院内傳疑似墜樓，立即報警請救護車入院區送國軍桃園總醫院搶救，但仍宣告不治，檢警已介入偵辦調查。

對此，中科院未證實此案是否為墜樓事件，僅表示昨（28）日下午14時40分許，所屬電子系統研究所吳姓員工因不明原因，倒臥院區馬路失去意識。單位立即派遣救護車，送往國軍桃園總醫院急救，經搶救後不治。

中科院指出，對吳姓員工不幸死亡，深表遺憾，現已聯繫家屬到院處理，將全力協助後續喪葬事宜；有關肇因，將成立專責小組，配合檢警調查釐清。

中科院

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