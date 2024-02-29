中科院電子系統研究所員工院內路倒不治 檢警偵辦中

韓國電影「首爾之春」敘述韓國軍事強人全斗煥1979年12月12日奪取軍權的故事，全斗煥奪權後，美國駐韓大使來天惠接受這個無奈的事實，華府卻有一幫人，想著除去全斗煥。來天惠提醒華府，由於美國推翻韓國李承晚與越南吳廷琰的例子，很難不為人知美國幕後操縱一切。不論韓國發生政變或者全斗煥站上檯面，來天惠都希望華府，以美韓安全合作關係為優先考慮，以免危及美國在東亞的地位，但是在光州事件發生後，來天惠後悔沒有支持政變推翻全斗煥。

2024-02-29 07:30