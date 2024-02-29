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共機搶占台海四面空域擾我空防 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態顯示，共軍昨天大舉出動，搶占我北、西、南、東南空域，國軍嚴密監控應處。

昨天是二二八假日，外傳本島各空軍基地昨天陸續傳有戰機緊急升空，查證國防部與空軍司令部都未獲說明。今天國防部公布空域情資，顯示共機密集出海，在台灣海峽當面空域活動。

國防部表示，2月28日6時至 2月29日6時止，國軍偵獲共機19架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動，其中有12次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，共軍昨天大舉出動，搶占我北、西、南、東南空域，僅東北一隅未有共機活動。

以時間序而言，昨天7時49分至13時15分，台灣西部當面有殲擊機等14架共機出海，9架全面逾越台海中線，北部最近1架機距基隆43浬；緊接上午9時13分至13時30分，中共1架輔戰機出現在北部防空識別區外空域；10時2分至16時13分、9時46至19時46分，南部巴士海峽空域各有輔戰機兩架、無人機1架穿越海峽至我東部空域，兩批次共機距鵝鑾鼻最近分別為53、45浬；東部空域偵獲一架直升機升空，研判為艦載機，自15時47分至18時2分滯空活動，距鵝鑾鼻最近82浬。

台海 國軍 國防部

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