海鯤軍艦完成測試交艦海軍 蘇紫雲：最快需時兩個月
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，目前已進入台船乾塢準備測試的海鯤軍艦，未來完成港測與海測，交艦海軍，這個程序最快兩個月就可以了，但須以符合安全為最高指導原則。
蘇紫雲今天廣播電台訪問，他說，海鯤軍艦先前已實施過壓力殼承受爆破擊波測試，接下來海測部分，應包括全艦戰鬥巡航速度、浮航、潛航最大速度、動態水密測試等。海鯤艦完成動態海測後，會交艦給海軍進行作戰測評，實施聲納效率、微調、操雷發射等，達成初始作戰能力，即可正式成軍。
蘇紫雲表示，這個程序各國不同，只有台船和海軍知道，但依照程序，海鯤艦在乾塢完成靜態測試後，到海上進行動態測試，完成後比照美國海軍在桅頂掛上掃把，象徵問題都已清除完畢，交艦海軍，這個程序最快兩個月就可以了。這個程序各國不同，但基本原則是須符合安全為最高指導原則。
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