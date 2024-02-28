海鯤軍艦完成測試交艦海軍 蘇紫雲：最快需時兩個月

戰爭要打贏，指揮、管制得先占優勢。指管手段全靠通訊，而通訊兵在部隊中，自然就成為了敵方的頭號目標。 從早年的背拐拐，到現在的數位化戰士，通訊兵與通訊手段，在C4ISR甚至C5I的建立後有了什麼轉變，通訊兵到底需要讀多少書？

2024-02-28 10:59