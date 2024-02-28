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海鯤艦浮水吸睛 王志鵬：没有實質測試意義

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國造潛艦原型艦海鯤軍艦昨日因移置乾塢，過程中全艦再度亮相並一度浮水，獲外界矚目。圖/台船提供
國造潛艦原型艦海鯤軍艦昨日因移置乾塢，過程中全艦再度亮相並一度浮水，獲外界矚目。圖/台船提供

國造潛艦原型艦海鯤軍艦昨日因移置乾塢，過程中全艦再度亮相並一度浮水，獲外界矚目。但專家提醒，這個過程沒有任何測試意義，須待裝備到齊才能進行有意義的下水測試。

台船昨日將海鯤艦移置過程稱之為「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」，但知曉內情者有不同看法。

曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官的王志鵬表示，海鯤艦昨日為進入台船小乾塢，因此浮水由拖船牽引進入，這過程並沒有任何測試意義，因為艦上裝備並未到齊，該艦未來即將實施的傾側測試，須待全船桅桿、電瓶等裝備到位，並將燃油、淡水、充電加到標準值，才能進行有意義的下水測試。

王志鵬說，由海鯤艦外觀觀察，可目擊到自動誘標系統預留孔、國造車葉比例稍小，高轉速車葉有噪音較大的疑慮。他認為，未來海鯤艦港測到海試完成，至少需要近一年時間。

海鯤 潛艦 軍艦

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