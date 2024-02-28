國防部：共軍三架戰機與一枚空飄氣球昨進入防空識別區

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨日有3架次中共主輔戰機進入西南空域，距離鵝鑾鼻最近120浬。另有1枚中共空飄氣球逾越海峽中線北側，出現在基隆西北84浬1萬1000呎處。國軍嚴密監控與應處。

國防部今日表示，自2月27日6時至2月28日6時止，偵獲共機15架次、共艦11艘次，持續在台海周邊活動。其中進入西南空域的中共主輔戰機有3架次，距離鵝鑾鼻最近120浬。

國軍運用任機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部也發布中共空飄氣球活動，27日11時41分，一枚氣球逾越海峽中線北側，出現在基隆西北84浬1萬1000呎處，距基隆約84浬，向東北海域飄離至12時22分左右脫離監控。