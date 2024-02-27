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影／軍事迷搶拍！海鯤號浮在水上畫面首度曝光 圍觀民眾歡呼

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海鯤號下午2時許正式下水，再拖船拖帶下，從中信八號浮塢移往台船乾塢。記者劉學聖／攝影
海鯤號下午2時許正式下水，再拖船拖帶下，從中信八號浮塢移往台船乾塢。記者劉學聖／攝影

首艘國造潛艦海鯤號」昨天下午移入中信八號浮塢，今天上午8時許，移到高雄港內深度約15公尺的海域進行浮力測試後，今天下午2時許下水，移往台船乾塢，在拖船的拖帶過程中，海鯤號成功浮在海上的畫面首次曝光，讓在港區守候的民眾一陣歡呼。

排水量3萬5000噸的中信八號浮塢，近日進駐台船海昌廠房前碼頭，台船公司從昨天開始，派出工作人員配合海軍，以多輪板車把海鯤號移至中信八號浮塢，今天上午8時許，用拖船將中信八號船塢拖往航道，過程中海鯤號的魚雷誘標孔、船身底部聲納都未遮掩，但船尾的螺旋槳仍用布套包住。

中信八號船塢載著海鯤號今天上午9時許，抵達高雄港內一處深約15公尺的海域，中信八號船塢隨即開始注水，海鯤號在浮塢下沉後，以自身的浮力成功在水面上漂浮，台船與海軍工作人員開始浮力測試，確認海鯤號能保持左右平衡，浮在水上。

記者直擊，今天下午2時許，中信八號浮塢漸漸露出海鯤號的寫有編號711的帆罩，並可看到工作人員從中信八號浮塢登上海鯤號，其中一名站立在帆罩上、身穿灰色長袖衣物的男子，用手指向船艏方向，數名從帆罩露出上半身的工作人員也用手指向船首，不久拖船就開始拖帶海鯤號，慢慢離開中信八號浮塢。

海鯤號離開中信八號浮塢，正式浮在海上，讓在附近制高點拍攝的軍事迷與圍觀民眾大聲歡呼，一名台船退休員工從大清早就開始守候，他說：「潛艦浮起來，我是退休員工，與有榮焉！」

海鯤號目前仍有許多裝備未安裝，幾乎是空船狀態，吃水也不深，露出大半個船身，漂浮在水面的狀態仍算平穩，在被拖船拖帶前往台船乾塢的航程中，未發生側傾或其他意外，海鯤號到台船乾塢坐墩後，將裝設電瓶、潛望鏡等設備，及包括動力等測試，一切符合標準，才能出海測試。

海鯤號露出大半個船身，漂浮在水面的狀態仍算平穩。記者劉學聖／攝影
海鯤號露出大半個船身，漂浮在水面的狀態仍算平穩。記者劉學聖／攝影
海鯤號下午2時許正式下水移往台船乾塢，在拖船的拖帶過程中，海鯤號成功浮在海上的畫面首次曝光。記者劉學聖／攝影
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海鯤 潛艦 高雄港

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