海鯤艦亮相獲關注 黄征輝：符合海軍作戰需求才是關鍵

海鯤艦因移置中信八號過程，全艦亮相，海軍成功級艦退伍艦長黃征輝今天說，台船建造船殼的技術原本就沒問題，重點在於艦體完成裝備艤裝後的港試與海試，是否能達到海軍作戰需求。外界毋須因艦體亮相而失去冷靜觀察，測試之路相當漫長。

黃征輝表示，海鯤艦起造時他即獲悉，台船有能力完成潛艦外殼建造，因我方獲得現役海龍級潛艦的完整藍圖，雖然不能用於施工，但能用於模仿，從海鯤艦壓力船殼大小即可佐證此事，與海龍、海虎艦都類同。

他說，建造海鯤艦船殼技術不是問題，難處在於要在緊密艦體裝設大批管制裝備，這些裝備是否合格，現在目視海鯤艦或許外殼合格，但裝備到位經海試後，是否符合海軍作戰需求，才是最重要的事。

他表示，如潛深、水下單純依靠電瓶能航行多久，作戰半徑多遠，航行安靜的程度，浮航與潛航最高速度，這方面海鯤艦只要能符合海軍當時設定的作戰需求，從事此案建造者有資格獲國家表揚，但作戰評估若未符標準，從事這工作者恐怕須接受貪汙治罪條例偵辦，負連帶責任。

黄征輝說，海鯤艦去年根本未達下水標準，海鯤艦舉行這項儀式後，待在海昌廠五個月，也都未碰到水，這在國際很罕見。這次台船宣稱要將艦體移置到小乾塢坐墩，裝設潛望鏡、桅桿、電瓶等，這些裝備其實在海昌廠就能實施艤裝，他不解要將海鯤艦移置到另一乾塢泛水後，再放掉水，而後再進行艤裝的必要為何。

他表示，海鯤艦有許多奇奇怪怪的問題，主事者始終宣稱建造過程合格順利，萬事都要回歸到全艦是否符合海軍作戰需求，接下來的港試、海試才是重點，不要看到一個外殼就給予信任。

黃征輝說，當年國造成功級巡防艦原型艦，有現成完整的設計圖，從完成港試、海試到成軍需要19個月，海鯤艦是研發船型，許多測試至今都還不知如何從事，如音源等，若今日起到明年一年內若能完成各項測試成軍，就堪稱是達成世界紀錄。