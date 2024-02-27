國防部：首梯655名一年期義務役男 117人轉服志願役

國防部上午表示，今年首梯一年期義務役男，1月25日第一梯次入營計655員，轉服志願役有117員，轉服率高於去年同期四個月常備兵役軍事訓練的比例。

民國113年兵役節慶祝大會暨頒獎典禮上午在國防部博愛樓中正堂舉行，由國防部副部長柏鴻輝、內政部次長吳容輝共同主持，表揚205位推行役政有功人員，121個績優單位，45位績優志願士兵及20位績優替代役男。

國防部表示，我國32年推動徵兵新制，役政工作邁入一個新的里程，政府將3月1日定為兵役節，以慶祝役政新氣象。

國防部指出，為建構堅實強韌的全民國防體系，蔡英文總統111年底舉行記者會，宣布自113年起，開始徵集94年次以後出生役男，服1年役期。

國防部表示，這次役期調整，在福利待遇部分，以義務役二兵為例，由原來6510元，配合役期及軍公教待遇調整，調增至2萬1350元，政府每月為1年期役男提繳6%退休金。今年首梯入營的655員役男，有68員選擇再自行提繳，以儘早累積日後退休職涯所得。

國防部說，一年期義務役今年1月25日第一梯次入營計655員，轉服志願役有117員，轉服率高於去年同期四個月常備兵役軍事訓練的比例，可知役男對國軍現行福利待遇及部隊管理是認同的。

國防部表示，今年入伍訓練，無論是四個月或一年期義務役役男，由原來五周改以新制八周課表施訓，除了強化法紀教育、愛國教育，增加戰傷救護、手榴彈實彈投擲、各種姿勢射擊，射擊發數由86發增加至172發，期末鑑測實施三天兩夜戰術行軍、野外宿營及綜合戰鬥教練，使其達成合格戰鬥兵訓練目標。