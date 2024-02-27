影／國造潛艦海鯤號全都露 移置作業意外與潛艦救難艦合體

編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月命名並公開亮相後，依程序進行泊港測試（HAT），昨天傍晚台船利用多輪板車開始將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢後，今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，還意外與台船正在新建的潛艦救難艦編號571的大武軍艦合體，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。

國造潛艦原型艦海鯤軍艦今天清晨在高雄台船港區實施移置作業，順利藉由中信8號浮動船塢，平穩地往台船乾塢移動。全艦就位後，明天將先進行「洗水」程序。相關人士說，潛艦移進台船修船小塢後，首要就是由台船防蝕派人實施洗水，才能做後續測試工作。因為潛艦出去下水後碰觸海水，外板有鹽分，必須進來小塢，海鲲艦今天就位完成坐墩，在測試前先以淡水洗水後，再繼續後續測試。 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程還意外與台船正在新建的潛艦救難艦編號571的大武軍艦（左）合體。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，工程人員加緊作業。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，吸引軍事迷拍攝。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。記者劉學聖／攝影 首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測試，移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見，但螺旋槳還是用布套遮掩。記者劉學聖／攝影