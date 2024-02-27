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海鯤號今早移往台船乾塢測試 港警戒備！軍事迷搶拍

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海鯤號今天搭乘中信八號浮塢，由拖船拉進去台船的乾塢「坐墩」。記者劉學聖／攝影
海鯤號今天搭乘中信八號浮塢，由拖船拉進去台船的乾塢「坐墩」。記者劉學聖／攝影

首艘國潛艦「海鯤號」昨天傍晚離開海昌廠房，移入中信八號浮塢，今天上午8時許，中信八號在數艘拖船的拖帶跟推頂，緩緩離開海昌廠房前方碼頭，將把海鯤號載往台船乾塢「坐墩」，進行後續的裝備加裝及測試項目。

記者直擊，台船員工今天上午7時許，與多位身穿白色服裝、紅色救生衣的人員在中信八號浮塢現場忙進忙出，也有人站上海鯤號，蹲下來仔細檢視。

上午7時30分許，海昌廠房旁的海域突然出現多艘大、小拖船，靠近中信八號浮塢後，大拖船上有人拋擲纜繩給中信八號上的工作人員，並將纜繩綑綁牢固，現場還播放「團結就是力量」等演奏曲音樂。

中信八號浮塢在今天上午7時50分許，升起固定座，隨後多艘拖船分別以頂住、或拖拉的方式，讓中信八號搭載「海鯤號」離開碼頭，中信八號浮塢在海面緩緩移動約100公尺後，一度停下來等前方貨輪通過航道，隨後才又開往航道。

中信八號浮塢開到航道後，經拖船調整船頭方向，從8時17分許再度暫停，直到9時20分許，仍暫未移動，現場有港警駕駛船艇在周圍管制，維持安全。

海鯤號今天是搭乘中信八號浮塢，由拖船拉進去台船的乾塢「坐墩」，後續會裝設電瓶、潛望鏡等設備，再由電瓶供應海鯤號電力，以自身電力測試動力系統、戰鬥系統、武器系統、空調與維生系，通過測試後，才會在後續擇日海測。

搭載海鯤號的中信八號浮塢（黃色船身）離開海昌廠前碼頭後，暫停在航道水域，至今天上午9時20分許仍未移動。記者劉學聖／攝影
搭載海鯤號的中信八號浮塢（黃色船身）離開海昌廠前碼頭後，暫停在航道水域，至今天上午9時20分許仍未移動。記者劉學聖／攝影
海鯤號今天搭乘中信八號浮塢，由拖船拉進去台船的乾塢「坐墩」。記者劉學聖／攝影
海鯤號今天搭乘中信八號浮塢，由拖船拉進去台船的乾塢「坐墩」。記者劉學聖／攝影
身穿白色衣物的工作人員，今天上午7時許在海鯤號上做檢查。記者王勇超／攝影
身穿白色衣物的工作人員，今天上午7時許在海鯤號上做檢查。記者王勇超／攝影
拖船上的工作人員拋擲纜繩給中信八號浮塢上的人員。記者王勇超／攝影
拖船上的工作人員拋擲纜繩給中信八號浮塢上的人員。記者王勇超／攝影
首艘國造潛艦海鯤號今天在移動往乾塢的過程中亮相。記者劉學聖／攝影
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中信 海鯤 碼頭

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