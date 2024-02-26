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海鯤艦移置作業 鎌刀式七片式車葉及魚雷誘標位置曝光

聯合報／ 記者洪哲政劉學聖／台北-高雄即時報導
國造潛艦原型艦海鯤艦今天下午在高雄實施移置作業，從台船海昌廠內移置到中信8號浮動船塢。記者劉學聖/攝影
國造潛艦原型艦海鯤艦今天下午在高雄實施移置作業，從台船海昌廠內移置到中信8號浮動船塢。記者劉學聖/攝影

國造潛艦原型艦海鯤艦今天下午在高雄實施移置作業，從台船海昌廠內移置到中信8號浮動船塢，透過層層鐵製施工梯阻隔，外界仍能目擊雄偉艦體。

這項移置作業今天下午展開，高雄港務局雖自16時起開始管制海昌廠周邊港區水道及陸域，但執行管制的警方並未干涉在周邊陸域拍攝的媒體。

據本報鏡頭穿過工作梯拍攝艦體畫面可見，海鯤艦是自艦艉方向緩慢自海昌廠拖出，放大鏡頭可見包覆的車葉，有明顯鎌刀式7葉槳的外型，但和X尾舵的比例約僅3分之1，顯然屬於高轉速型的車葉，但大小比例比下水儀式時大；而左舷艦體下方則可辨識出為安裝國造魚雷誘標所留孔洞。而艦體外觀平整，較去年「下水」儀式前更為可觀。

據了解，中科院為海鯤艦研發的魚雷誘標系統，四套部署左右舷各12枚計24枚。

據了解，這項移置作業為求精準將海鯤艦移至到浮塢坐墩，必須緩慢進行，預估移置到船塢的作業將持續到明晨，一切穩定就緒後，浮塢再移動到另處台船乾塢前，重覆相關移置作業，並在台船亁塢進行測試，裝設尚未到位的裝備。

國造潛艦原型艦海鯤艦今天下午在高雄實施移置作業，從台船海昌廠內移置到中信8號浮動船塢。而左舷艦體下方則可辨識出為安裝國造魚雷誘標所留孔洞。記者劉學聖/攝影
國造潛艦原型艦海鯤艦今天下午在高雄實施移置作業，從台船海昌廠內移置到中信8號浮動船塢。而左舷艦體下方則可辨識出為安裝國造魚雷誘標所留孔洞。記者劉學聖/攝影
據本報鏡頭穿過工作梯拍攝艦體畫面可見，海鯤艦是自艦艉方向緩慢自海昌廠拖出，放大鏡頭可見包覆的車葉，有明顯鎌刀式7葉槳的外型。記者劉學聖/攝影
據本報鏡頭穿過工作梯拍攝艦體畫面可見，海鯤艦是自艦艉方向緩慢自海昌廠拖出，放大鏡頭可見包覆的車葉，有明顯鎌刀式7葉槳的外型。記者劉學聖/攝影

中科院 海鯤 潛艦

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