影／首艘國造潛艦海鯤號現蹤！台船、軍方「大方秀」

首艘國造潛艦「海鯤號」現蹤！26日下午海鯤號緩慢從海昌廠拖出後，移至一旁的中信八號浮塢，原本傳出要以黑布遮蓋住移動過程，但最後仍「大方」讓媒體全程記錄下這歷史時刻。27日海鯤號將由中信八號載運至台船乾塢，由於全程管制，恐難再見其身影。

海鯤號在今天下午5時由龐大的輪型拖車緩慢移至中信八號浮塢，固定在基台上避免晃動，以免船體受損。海鯤號先是露出螺旋槳，艇身慢慢拉出，接著是中間潛望鏡、光電桅的突出部，最後整個尾部進入浮塢中，整個過程歷時1個多小時。