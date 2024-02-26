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影／首艘國造潛艦海鯤號現蹤！台船、軍方「大方秀」

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
海鯤號26日下午5時現蹤，緩慢移至中信八號大型浮塢裡。記者潘奕言／攝影
海鯤號26日下午5時現蹤，緩慢移至中信八號大型浮塢裡。記者潘奕言／攝影

首艘國造潛艦海鯤號」現蹤！26日下午海鯤號緩慢從海昌廠拖出後，移至一旁的中信八號浮塢，原本傳出要以黑布遮蓋住移動過程，但最後仍「大方」讓媒體全程記錄下這歷史時刻。27日海鯤號將由中信八號載運至台船乾塢，由於全程管制，恐難再見其身影。

海鯤號在今天下午5時由龐大的輪型拖車緩慢移至中信八號浮塢，固定在基台上避免晃動，以免船體受損。海鯤號先是露出螺旋槳，艇身慢慢拉出，接著是中間潛望鏡、光電桅的突出部，最後整個尾部進入浮塢中，整個過程歷時1個多小時。

台船及軍方原本已搭設鐵架企圖蓋上黑布幕來遮掩，警方也到場巡戒，但最後並未蓋上黑布，「大方」讓大家看到整個移動畫面。海鯤號27日上午將以浮塢運往不遠處的台船乾塢「坐墩」，進行後續的裝備加裝及測試，因全程進行海空管制，恐難再見其身影。

海鯤號26日下午5時現蹤，緩慢移至中信八號大型浮塢裡。記者劉學聖／攝影
海鯤號26日下午5時現蹤，緩慢移至中信八號大型浮塢裡。記者劉學聖／攝影
海鯤號26日下午5時現蹤，緩慢移至中信八號大型浮塢裡。記者劉學聖／攝影
海鯤號26日下午5時現蹤，緩慢移至中信八號大型浮塢裡。記者劉學聖／攝影

海鯤 潛艦

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