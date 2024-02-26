快訊

25家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

首艘國造潛艦「海鯤號」將出廠 海空管制防洩密

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
中信八號大型浮塢停靠海昌廠前碼頭，26日下午海鯤號將移至中信八號。記者劉學聖／攝影
中信八號大型浮塢停靠海昌廠前碼頭，26日下午海鯤號將移至中信八號。記者劉學聖／攝影

首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月命名並公開亮相後，依程序進行泊港測試（HAT），26日下午將從海昌廠移至中信八號浮塢，27日載運至台船乾塢測試，並實施陸海空管制措施，前海軍顧問郭璽26日也開直播說明進度。

海鯤號在中信八號大型浮塢整備多日後，台船預計利用26日下午5時漲潮時移動，在此過夜後27日運至台船89、90號乾塢，將進行預備傾測試驗，驗證潛艦浮力正確。

台船也依商港法申請管制，管制海域從27日8時至14時30分，8時至10時30分為注意航行、10時30分至14時30分為禁制航行。空域管制則從26日下午5時至27日下午5時，除了台船空拍機，二港口至中鋼港區水域禁止無人機飛行。

曾參與建造的前海軍顧問郭璽26日也開直播說明進度。他說，海鯤號26日傍晚進入中信八號浮塢後將暫停作業，27日轉往台船乾塢，由拖船拉進「坐墩」，裝設電瓶、潛望鏡等設備，再由自身電力測試動力系統、戰鬥系統、武器系統、空調與維生系統等，最後出海測試。

國防部以機密為由，要台船搭設鐵架以布幕遮掩，警方也對觀望民眾及媒體進行勸離。27日因已畫定管制海空域，只有台船無人機可空拍，外界也看不到海鯤號出廠過程。

國防部 海軍 海鯤 空拍機 郭璽

延伸閱讀

郭璽不滿被指「軍火商」怒求償300萬元 法院判尹乃菁免賠理由曝光

尹乃菁節目稱郭璽是「軍火商」挨告求償300萬元 法院判決出爐

馬文君稱郭璽「軍火掮客」涉尹清楓命案遭求償300萬 法院定3月8日宣判

被尹乃菁在節目中指是「軍火商」 郭璽怒告求償300萬2月2日宣判

相關新聞

三軍油料費不足 國防部動用近5億元第一預備金支應

油價高漲，國軍各軍種油料採購預算不足，註銷原情報行政第一預備金，改申請動支4億8465萬8000元第一預備金，支應各軍種...

國防部：美援台軍品有助我快速提升防衛作戰能力

國防部今天表示，美總統授權法案(PDA)是美對台軍售外，另一支持台灣的重要工具相關援助品項，有助我快速提升防衛作戰能力。

首艘國造潛艦「海鯤號」將出廠 海空管制防洩密

首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月命名並公開亮相後，依程序進行泊港測試（HAT），26日下午將從海昌廠移至中信八號浮塢，27...

國防部：中共29日向西太平洋發射運載火箭 將經我ADIZ

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，中共2月29日將在西昌航天發射場實施運載火箭發射，火箭飛行時將經我防空識別區...

海虎艦失蹤官兵家屬入營聽取調查報告後 「暫無法接受」

據指出，海軍256戰隊昨天（25日）下午就海虎艦人員落海調查報告，向三名家人至今仍告失蹤的官兵家屬進行說明．家屬暫無法接...

蔣經國日記／蘇聯曾拉攏中華民國近10年 蔣經國「不為所動」拒之

蔣經國日記出版後， 一段鮮為外人知曉的中蘇外交祕史曝光。中華民國在1970年代後，外交情勢節節不利，蘇聯曾與台灣當局接觸，前後長達近10年時間，連美方共和黨參議員高華德都鼓勵蔣經國總統與蘇聯打交道，蔣經國謹慎盱衡局勢，沒有往蘇聯靠攏，也沒有利用蘇聯牽制北京或者華府的外交作為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。