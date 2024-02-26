首艘國造潛艦「海鯤號」將出廠 海空管制防洩密

首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月命名並公開亮相後，依程序進行泊港測試（HAT），26日下午將從海昌廠移至中信八號浮塢，27日載運至台船乾塢測試，並實施陸海空管制措施，前海軍顧問郭璽26日也開直播說明進度。

海鯤號在中信八號大型浮塢整備多日後，台船預計利用26日下午5時漲潮時移動，在此過夜後27日運至台船89、90號乾塢，將進行預備傾測試驗，驗證潛艦浮力正確。

台船也依商港法申請管制，管制海域從27日8時至14時30分，8時至10時30分為注意航行、10時30分至14時30分為禁制航行。空域管制則從26日下午5時至27日下午5時，除了台船空拍機，二港口至中鋼港區水域禁止無人機飛行。

曾參與建造的前海軍顧問郭璽26日也開直播說明進度。他說，海鯤號26日傍晚進入中信八號浮塢後將暫停作業，27日轉往台船乾塢，由拖船拉進「坐墩」，裝設電瓶、潛望鏡等設備，再由自身電力測試動力系統、戰鬥系統、武器系統、空調與維生系統等，最後出海測試。

國防部以機密為由，要台船搭設鐵架以布幕遮掩，警方也對觀望民眾及媒體進行勸離。27日因已畫定管制海空域，只有台船無人機可空拍，外界也看不到海鯤號出廠過程。