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三軍油料費不足 國防部動用近5億元第一預備金支應

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
油價高漲，國軍各軍種油料採購預算不足，因此註銷原情報行政所動用第一預備金，改申請動支4億8465萬8000元第一預備金，支應各軍種油料需求。圖為IDF戰機加油。記者洪哲政／攝影
油價高漲，國軍各軍種油料採購預算不足，因此註銷原情報行政所動用第一預備金，改申請動支4億8465萬8000元第一預備金，支應各軍種油料需求。圖為IDF戰機加油。記者洪哲政／攝影

油價高漲，國軍各軍種油料採購預算不足，註銷原情報行政第一預備金，改申請動支4億8465萬8000元第一預備金，支應各軍種油料需求。

國防部立法院表示，國防部所屬民國112年油料採購經費需求，申請動支第一預備金計新台幣4億8465萬8000元，經行政院主計總處同意備案，請立法院查照。

行政院說，國防部所屬112年後勤及通資業務科目業務費不敷，註銷情報行政及定遠專案科目已動支第一預備金2792萬9000元，以及另動支第一預備金可運用額度挹注案，以4億8465萬8000元准予備案。要求國防部動支前依預算法第22條第3項規定，送立法院備查。

國防部表示，因應112年油價高點未跌等因素，導致國軍各式裝備油料採購預算不足，國防部油料採購秉低點下訂，節約用油政策指導，依各軍種油料耗量、油池儲存率，及各地區進油規畫採購油料。油價仍屬高漲，目前年度油款預算已支用，申請動支第一預備金支應，本案符合預算法第22條及第64條規定。

國防部 油價 立法院

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