聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部：中共29日向西太平洋發射運載火箭 將經我ADIZ
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，中共2月29日將在西昌航天發射場實施運載火箭發射，火箭飛行時將經我防空識別區。
國防部表示，共軍主戰機、無人機各1架，昨天逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部指出，2月25日6時至2月26日6時止，國軍偵獲共機11架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。其中有2架次共機，包括主戰機、無人機各1架，逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域，無人機穿過巴士海峽飛抵我東南外海上空，最近鵝鑾鼻時42浬，這個空域是中科院九鵬基地用於測試飛彈的空域。
國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部說，中共公告運載火箭發射活動，2月29日西昌航天發射場將向西太平洋實施運載火箭發射，飛行軌道將經我防空識別區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言