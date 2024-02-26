國防部：中共29日向西太平洋發射運載火箭 將經我ADIZ

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，中共2月29日將在西昌航天發射場實施運載火箭發射，火箭飛行時將經我防空識別區。

國防部表示，共軍主戰機、無人機各1架，昨天逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部指出，2月25日6時至2月26日6時止，國軍偵獲共機11架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。其中有2架次共機，包括主戰機、無人機各1架，逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域，無人機穿過巴士海峽飛抵我東南外海上空，最近鵝鑾鼻時42浬，這個空域是中科院九鵬基地用於測試飛彈的空域。

國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部說，中共公告運載火箭發射活動，2月29日西昌航天發射場將向西太平洋實施運載火箭發射，飛行軌道將經我防空識別區。