海鯤艦明移置 架黑網擋機密

國造柴電潛艦原型艦海鯤軍艦，預計明天實施移置作業，將從台船海昌廠移出，藉由中信八號浮動乾塢轉移至台船乾塢，進行預備傾測試驗。高雄港務局發出一一六八專案測試作業管制區域通告，從今天十七時起至廿七日十七時止，將海昌廠周圍包括能目擊海昌廠前作業區域的小港漁港周邊航道與陸域，都加以禁航管制，廠前與浮動船塢兩側也架起鷹架，布好可拉升的黑網，雙重措施防止測試中的原型艦曝光。

據了解，這項移置將於明天上午實施，準備將海鯤艦移置到台船乾塢內進行泊港測試前的預備傾測試驗，實際測量海鯤艦的重量與電腦設計是否符合。

經過數日部署，軍事迷攝獲，台船調用中信八號浮塢在原型艦所在的海昌廠前水道就位，廠前可見兩側部署可拉起遮蔽黑網的黃色鷹架。也有軍事迷目擊地上堆積的黑網，而載運原型艦移動的紅色搬運車也已備委。

海鯤艦明將移置台船浮塢。本報資料照片

媒體與軍事迷近期高度關注這項移置作業，高雄港務局發布管制令，今天下午起將海昌廠周邊水道與陸域加以管制，由小港分局執行，尤其針對近日自小港漁港拍攝海昌廠前畫面的陸域，屆時都有警方派員駐守，可能會驅離試圖拍攝移置作業者。

海虎艦調查報告 家屬質疑

據指出，海軍二五六戰隊昨天下午就海虎艦人員落海調查報告，向至今仍告失蹤的三名官兵家屬進行說明，家屬無法接受，提出疑問，等待海軍說明。

這項說明會昨在海軍左營軍區內舉行，家屬進入軍區聽取落海調查報告。據了解，家屬對報告內容表達不滿，並提出疑問。海軍允諾研議後再回應家屬。