聽新聞
test
0:00 / 0:00

水路運輸滲透運補器材曝光 我突破外島封鎖利器

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
陸軍委託中科院研發的「水路運輸滲透運補器材」，首度曝光。圖／中科院提供
陸軍委託中科院研發的「水路運輸滲透運補器材」，首度曝光。圖／中科院提供

國軍面對金廈水域兩岸海巡、海警的對峙情勢，日前宣稱已通令外島防區作好「衝突資源準備」。陸軍委中科院研發「水路運輸滲透運補器材」，計畫作為外島被封鎖包圍時，利用洋流突穿封控進行運補，器材首度曝光。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富日前在國防部記者會表示，金廈水域狀況由海巡署依法處置，國軍全程掌握水域狀況，要求外島防衛部及海軍先行預擬可能的衝突態樣及處置方式，納入平時演練，作好衝突資源準備；國軍本不直接介入、不升高衝突原則，保持監控，若海巡有需求，依令實施應援。

據了解，外島戰備狀況並未提升，國軍經常時期突發狀況處置規定中也沒有「作好衝突資源準備」相關名詞。一九九六年台海危機以來，外島防區無提升戰備狀況紀錄。

陸軍、海軍曾在金門、馬祖實施戰備灘頭開設與海上滲透運補演練，都使用臨時組裝的克難器材運補油料糧食彈藥等。但中科院去年曾向立法院報告，為達成陸軍「水路運輸滲透運補器材」輕量化及操作便利之目標，中科院協助進行裝備研改，提升陸軍水運能量。

中科院昨表示，國軍委託中科院設計「水路運輸滲透運補器材」，為鋁合金箱體，可由船艦攜帶箱體，裝載彈藥、糧食等物資，至海面投放後，藉由洋流漂浮至目的地，進行補給作業。而此案於二○二二年九月與軍種完成委製協議簽署，並於同年十二月交付軍種滲透運補器材兩具。

兩岸關係 海巡署 海軍 金廈海域

延伸閱讀

讓金廈禁限制水域消失？陸海警金門海域巡查後 福建漁政也出動2執法船護漁

獨／美援台8萬套戰鬥個裝 屬美陸軍除役二手裝備

兩岸海巡海警金廈對峙 國防部：外島作好衝突資源準備

前陸軍六軍團軍官涉貪！詐百萬元潛逃菲律賓被逮 調局近期押返台

相關新聞

美援作戰服屬除役裝備 8萬套入庫暫不發放

美國無償軍援我國八萬餘套配備Level 4級防護抗彈板的作戰服（ＡＣＵ）與個裝，經由裝備的通用迷彩研判，屬於美國陸軍除役...

專家：美援作戰服 抗彈板、迷彩優於我裝備

美國無償軍援我國八萬餘套作戰服（ＡＣＵ）與個裝，由於是美軍淘汰的庫存裝備，使用的是舊式通用迷彩，與國軍部隊現役數位迷彩不...

水路運輸滲透運補器材曝光 我突破外島封鎖利器

國軍面對金廈水域兩岸海巡、海警的對峙情勢，日前宣稱已通令外島防區作好「衝突資源準備」。陸軍委中科院研發「水路運輸滲透運補...

獨／美援台8萬套戰鬥個裝 屬美陸軍除役二手裝備

美援我8萬餘套配備Level 4級防護抗彈板的戰鬥服個裝，經我方由裝備通用迷彩研判，屬於美國陸軍除役裝備，抗彈板性能仍在...

陸軍決標採購5萬餘氣墊床 供新訓與後備部隊使用

陸軍司令部以總決標金額2563萬6640元採購氣墊床，供全國各新訓，後備教召，外島等部隊使用。

國軍昨偵獲共機4架次、共艦4艘次 持續在台海周邊活動

國防部發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天國軍偵獲共機4架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。