水路運輸滲透運補器材曝光 我突破外島封鎖利器

國軍面對金廈水域兩岸海巡、海警的對峙情勢，日前宣稱已通令外島防區作好「衝突資源準備」。陸軍委中科院研發「水路運輸滲透運補器材」，計畫作為外島被封鎖包圍時，利用洋流突穿封控進行運補，器材首度曝光。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富日前在國防部記者會表示，金廈水域狀況由海巡署依法處置，國軍全程掌握水域狀況，要求外島防衛部及海軍先行預擬可能的衝突態樣及處置方式，納入平時演練，作好衝突資源準備；國軍本不直接介入、不升高衝突原則，保持監控，若海巡有需求，依令實施應援。

據了解，外島戰備狀況並未提升，國軍經常時期突發狀況處置規定中也沒有「作好衝突資源準備」相關名詞。一九九六年台海危機以來，外島防區無提升戰備狀況紀錄。

陸軍、海軍曾在金門、馬祖實施戰備灘頭開設與海上滲透運補演練，都使用臨時組裝的克難器材運補油料糧食彈藥等。但中科院去年曾向立法院報告，為達成陸軍「水路運輸滲透運補器材」輕量化及操作便利之目標，中科院協助進行裝備研改，提升陸軍水運能量。

中科院昨表示，國軍委託中科院設計「水路運輸滲透運補器材」，為鋁合金箱體，可由船艦攜帶箱體，裝載彈藥、糧食等物資，至海面投放後，藉由洋流漂浮至目的地，進行補給作業。而此案於二○二二年九月與軍種完成委製協議簽署，並於同年十二月交付軍種滲透運補器材兩具。