專家：美援作戰服 抗彈板、迷彩優於我裝備

美國無償軍援我國八萬餘套作戰服（ＡＣＵ）與個裝，由於是美軍淘汰的庫存裝備，使用的是舊式通用迷彩，與國軍部隊現役數位迷彩不同，是否適用於台澎金馬戰場？有專家表示，美援我此項裝備重要意義，是在裝備配備有Level 4級防護抗彈板，只要略加以改裝，重點包覆我現役迷彩即可，問題不大。

對美援八萬多套美援戰鬥個裝何時可配發基層部隊使用？是否適用於台澎金馬戰場？國防部昨未回應。

軍品專家宋玉寧認為，此次美援個裝是採用通用迷彩（ＵＣＰ）的ＩＯＴＶ戰術背心，相較國軍戰鬥背心，重量較重，但整體設計較佳，除了前胸、後背的抗彈板之外，腰部兩側也有抗彈側板，還可加裝護頸、護肩、護襠等，不僅抗彈板等級高，背心防護力也更為完整。

他說，背心上的模組化MOLLE織帶是國際通用標準規格，適合加掛各種彈袋、裝備袋等。至於ＩＯＴＶ戰術背心採用的通用迷彩，雖然美軍認為偽裝效果不如現役的多地迷彩（ＯＣＰ），但在城鎮作戰中，或是各種混凝土構造物充斥的環境下，偽裝效果仍會比國軍的綠色系數位迷彩戰鬥背心好。

軍情與航空網站主編施孝瑋也認為，迷彩的問題其實不大，因為美援個裝重要的是內部的Level 4級防護抗彈板，台灣接受這批裝備後，若與台灣軍方現役迷彩形式不合，軍方可以加一些套件改裝。

施孝瑋並表示，這些Level 4的防彈板實則上是有效期的，縱使過了效期，也不會有不堪使用的狀況，但他個人仍認為陸軍應盡速將這些美援個裝發放部隊使用，用作平常訓練或讓有急需的一線部隊優先換裝，如金馬外島防區部隊、本島機械化步兵聯兵旅、營單位等戰時將第一批接戰的單位，因為我現役Level 3的抗彈板要上戰場與敵衝突，恐生「人員有信心、裝備沒把握」的疑慮，早日使用美援裝備，官兵更有信心。