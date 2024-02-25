獨/美援台8萬套戰鬥個裝 屬美陸軍除役二手裝備

美援我8萬餘套配備Level 4級防護抗彈板的戰鬥服個裝，經我方由裝備通用迷彩研判，屬於美國陸軍除役裝備，抗彈板性能仍在可用效期。

美國2023年度國防授權法案對台提供無償軍援，國軍已接收包括城鎮戰使用的8萬套配備Level 4抗彈板美軍戰鬥個裝。

美軍無償軍援我8萬套美軍戰鬥個裝，經我方檢視後，配備Level 4級防護抗彈板，重量比國軍現行3級防護抗彈板的戰鬥個裝重量重很多外，迷彩屬於美軍除役的通用迷彩。相關裝備應為美國陸軍作戰服換裝多地迷彩後，繳庫的舊式個裝。

國防部表示，對美方依總統授權法案，執行援贈作業表達感謝，對項目細節沒有說明。

美國陸軍自2019年10月1日起，作戰服含個裝的數位迷彩，不再使用通用迷彩，換裝稱為OCP配色的多地迷彩，美軍稱這種迷彩適合於南韓與南美森林，因此大批舊款通用迷彩舊品繳庫。

對於8萬多套美援戰鬥個裝，何時可配發基層部隊使用，是否適用於台澎金馬戰場，國防部都不願回應。