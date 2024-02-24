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陸方重回金門海巡察看兩造船艇 海巡署長現身接待安撫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸方家屬今天到金門海巡隊察看失事的漁船，家屬爬上漁船記錄拍照。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬今天到金門海巡隊察看失事的漁船，家屬爬上漁船記錄拍照。記者蔡家蓁／攝影

陸船翻覆釀2漁民死亡案，因為陸方家屬對海巡署的說法，始終抱持的懷疑，今天家屬與紅十字會人員重回金門海巡隊勘驗失事的大陸漁船與海巡隊的CP1051艇，前後細看了半小時之久，過程中還拿出捲尺丈量，並頻頻拍照、錄影，勘查結束後還與海巡署進行晤談，海巡署長周美伍首次現身接待，雙方互動良好，但兩方對於勘驗結果都低調不語。

陸方家屬目前在金門的還有7人，包括晉江紅十字會高級顧問兼泉州台辦副主任李朝暉、晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問許偉偉，及2名死者家屬來燕與于德斌，另2位顧問黃天定與莊東航兩人的身份，外界預估應該有漁業或海事的相關專業。

經過金門地檢署同意後，陸方家屬在下午16點15分來到海巡隊察看失事的大陸漁船與海巡隊艇，金馬澎分署分署長廖德成與金門海巡隊副隊長陳建文都在全程陪同，現場還出動多位海巡人員全程錄影，只見陸方代表登上漁船，仔細察看漁船四周，並拍照錄影蒐證，又拿出尺仔細丈量所有大大小小的傷痕，現場氣氛嚴肅。

陸方看完漁船後又察看海巡隊的CP1051艇，也是所有人繞行小艇船身紀錄，因船沿有一層厚厚的橡膠包裹著，看不到東西，當中不少人還蹲下身察看小艇的底部，讓在外圍看到的海巡弟兄都忍不住低咕說「不會新舊傷痕」都混為一談吧。

陸方代表看完後，就返回海巡隊的隊部辦公室休息，據了解，海巡署長周美伍還避開媒體，神秘到到場跟他們見面，讓他們感受到十足的誠意與善意，至於具體談的內容，雙方都低調，未受訪，但步出海巡隊時神情明顯輕鬆不少。

陸方家屬到金門海巡隊察看海巡隊艇，陸方代表仔細察看海巡小艇四周，還蹲下身照錄影蒐證。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬到金門海巡隊察看海巡隊艇，陸方代表仔細察看海巡小艇四周，還蹲下身照錄影蒐證。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬到金門海巡隊察看海巡隊艇，不放過任何線索。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬到金門海巡隊察看海巡隊艇，不放過任何線索。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬今天重回金門海巡隊察看海巡隊艇，陸方代表仔細察看海巡小艇四周，還蹲下身照錄影蒐證，不放過任何蛛絲馬跡。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬今天重回金門海巡隊察看海巡隊艇，陸方代表仔細察看海巡小艇四周，還蹲下身照錄影蒐證，不放過任何蛛絲馬跡。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬今天重回金門海巡隊察看失事的大陸漁船與海巡隊艇，只見陸方代表仔細察看海巡小艇四周，並拍照錄影蒐證，現場氣氛嚴肅。記者蔡家蓁／攝影
陸方家屬今天重回金門海巡隊察看失事的大陸漁船與海巡隊艇，只見陸方代表仔細察看海巡小艇四周，並拍照錄影蒐證，現場氣氛嚴肅。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 紅十字會 金門

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