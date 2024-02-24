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國防部溢發遺族撫慰金3.43億 監院彈劾6軍官

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防部溢發遺族撫慰金3.43億元，監院彈劾6軍官。本報系資料照
國防部溢發遺族撫慰金3.43億元，監院彈劾6軍官。本報系資料照

監察院表示，國防部違反「陸海空軍軍官士官服役條例」，於所頒布的退除給與審定作業規定中，訂定適用退撫舊制人員支領退休俸、贍養金逾3年以上死亡者，其遺族申請一次撫慰金相關規範，導致出現溢發；經審計部查核後雖改正，但6位相關作業人員仍未依國防部核定作法行事，造成溢發金額高達3.43億餘元，有重大違失，6人皆已通過彈劾，將移送懲戒法院審理。

6位被彈劾人包括國防部資源規劃司人力資源處處長傅政榮、國防部資源規劃司人力資源處簡任編纂魏木樹、國防部資源規劃司人力資源處一般參謀官薛勝吉、國防部參謀本部人事參謀次長室人事勤務處處長董中興、國防部參謀本部人事參謀次長室人事勤務處副處長方宗泰、國防部參謀本部人事參謀次長室人事勤務處人事參謀官陳威浩。

監察院指出，薛勝吉、魏木樹經管服役條例法令規章業務，傅政榮是服役條例法令規章的業務主管，在審計部函發查核通知後，3人已明知違反服役條例規定溢發遺屬一次金，且經過近一年的研議處理，後續處理仍嚴重失當，導致國防部持續錯誤溢發遺屬一次金，造成國庫財損，過程均有歷次簽稿資料及詢問筆錄在案，違失情節嚴重。

監察院表示，陳威浩、方宗泰負責掌理國軍退除業務與退除給與核算、核發督導及執行，董中興是國軍退除業務與退除給與核算、核發督導及執行業務主管。3人在無任何法據下，仍維持審計部早已通知屬違法方式，核發遺屬一次金持續3年多，錯誤溢發金額達3.43億餘元，亦有重大違失。

監察院指出，6人明知辦理業務作法確屬違法，卻未依法改正，造成國庫鉅額財務損失，違反公務員服務法第1條及第8條等規定，6人均以13比0票數全票通過彈劾，將移送懲戒法院審理。

人力 國防部 監察院

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