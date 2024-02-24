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澳洲智庫：應促美中管控台海風險
澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ＡＳＰＩ）廿三日公布「印太危機升級」研究報告，提到大國衝突和潛在誤判均提高區域危機風險，中國大陸武力犯台又是個中關鍵及潛在危機之一。澳洲應採取行動，以公開倡議或檯面下支持方式，促使美中在戰略層面建立危機管理機制，並尋求改善戰略溝通方案。
該報告由該智庫國防、戰略與國安分析師勒本執筆，寫道全球和大國間互信愈來愈低，印太爆發戰爭並非不可能。其中西太平洋有三大關鍵潛在危機，包括朝鮮半島、台灣與南海或東海，皆可能使美中捲入。尤其台灣是美中最被提及的可能引爆點，而且可能引發台海危機的因素很多。
該報告認為，若中國侵台，一開始將有必要發動廣泛及壓倒性打擊，可能擴及駐區域美軍或其系統。這將使美國直接反擊中國入侵的決心更強烈。然而，即使中國初步打擊僅針對台灣，美方仍可能軍事干預。另外，共軍封鎖台灣亦可能引發台海危機，為打破封鎖，美方將不得不選擇是否冒升級衝突危險。
該報告指出，建立危機管控機制需各方參與，特別是當美中或澳中關係處於消極狀態時更形重要。
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