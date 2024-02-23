海虎潛艦事故3失蹤 馬文君：安全勾竟是大賣場買的
去年12月，海虎潛艦出海訓練，6名官兵不幸落海，至今仍有3人失蹤。立委馬文君接獲爆料，稱這次出事的安全勾，是從大賣場購入的工業用品。她也認為海軍的調查報告，充滿推諉卸責、官官相護，既沒有公道，也無法避免下次憾事發生。
馬文君說，針對海虎潛艦事故，海軍司令部的調查報告近日出爐，定調為「環境與裝備複合式因素造成」，不是人為疏失，所以無人需要被懲處。但在她看來，這根本就是「文字遊戲」，
什麼叫做「裝備與環境複合式因素」？看字面上的意思，既不全是裝備的問題，也不全是環境的問題；既是裝備的問題，也是環境的問題。
她說，這是3條人命要的公道，還有無數海軍弟兄正在承擔的風險，寫報告的人以為自己是在編段子？還是說相聲？到底是環境惡劣，超過裝備極限了？還是環境還在容許範圍，但裝備出了問題？請說人話。
在調查期間，我也接獲爆料，稱這次出事的安全勾，是從大賣場購入的工業用品，海軍有必要交代真相。
其次，事故肇因於潛艦救難浮標無故開啟升起，船員上甲板回收。海軍調查報告稱，這是依據裝備故障修護通令作業，屬合理的決定下達，但是海軍執勤，也要依據艦艇常規，救難浮標故障沒有急迫性，天候惡劣，海象不佳時立即維修，符合程序？判斷正確？
如果符合程序，卻有3人不幸失蹤，現有程序有無檢討精進的必要？有沒有起碼的道義與政治責任？結果從海軍到國防部，無人疏失，無須負責，這樣能安軍心？能對家屬交代？她會要求國防部給個說法，也一定會請海軍自己說文解字。
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