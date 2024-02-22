深夜直擊！海鯤號泊港測試最後階段 中信八號大型浮塢就位

第一艘國造潛艦海鯤號泊港測試（HAT）即將完成，中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停，準備最後的泊港測試。據了解，相關測試目前順利，可望在4月份進入海測（SAT）階段。

海鯤號去年9月命名典禮後，隨即開始泊港測試（HAT），有軍事迷發現中信八號大型浮塢22日出現在海昌廠房前碼頭，從高雄港內就可看到海軍與台船人員進進出出。

記者直擊，22日深夜有工作人員利用大型起重機吊運設備放在碼頭地面，據了解，是為了防止測試過程有重物造成地面受損。

中信八號大型浮塢22日停靠到台船海昌廠前碼頭，引起軍事迷熱議，研判「海鯤號」泊港測試進入最後階段，近日可能進入海測（SAT）。中信八號為3萬5000噸級大型浮塢，是目前台灣最大浮塢。