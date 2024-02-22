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選後首次美台軍售 強化國軍與美方共同戰場圖像
美國國防部安合局（DSCI）公告，將對台灣出售總額7500萬美元的Link-16系統提升先期規畫方案，進行知會國會之程序。我國國防部台北時間2月22日上午10時30分發布新聞稿，感謝美國政府協助我方增強防衛能力。
軍方官員表示，Link-16資料鏈提升，有助國軍與美軍的軍事互通，達到分享戰場共同圖像效果。
國防部指出，這次軍售案將請美方就整合國軍指管及情監偵系統數據鏈路升級，進行整體規畫及完成部分優先升級作業，以提升現有共同作戰圖像效能，建立軍事互通，發揮聯合戰力。
國防部表示，美方基於台灣關係法、對台六項保證及強化台灣韌性法案，落實對台安全承諾，雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平穩定。
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