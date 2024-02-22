選後首次美台軍售 強化國軍與美方共同戰場圖像

葉門反政府武裝青年運動組織（Houthi Movement）最近頻頻發射飛彈偷襲紅海航運或周邊國家。作為主要攻擊目標之一的沙烏地阿拉伯，日前利用舉辦「世界防務展」（World Defense Show）機會，公布該國2019年一場攔截飛彈的作戰經過。 作為勝利女神與鷹式飛彈的後繼者，愛國者系統服役至今正好40年，歷經不斷改良，至今仍是全球防空界的王牌。這種飛彈到底厲害在何處，和前輩相比有哪些進步？然而愛國者價格昂貴，甚至超過被攔截的目標，這種作戰方式是否划算？

2024-02-22 07:30