海巡快艇執法未錄影蒐證 張啟楷質疑關鍵5分鐘發生何事

海巡日前在金廈海域驅離越界陸籍快艇致2死，金門地檢證實海巡在執法過程無錄影，外界譁然；民眾黨立委張啟楷質疑，驅離過程關鍵5分鐘未錄影啟人疑竇，呼籲徹查真相並檢討兩岸危機處理SOP，否則類似糾紛沒完沒了。

張啟楷指出，根據海岸巡防機關海域執法作業規範第九條規定，海巡人員執行職務，應依規定穿著制服或出示證明文件，並隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證，以為函送主管機關或移送檢察機關查處之依據。

張啟楷納悶，當時海巡人員是否有打開祕錄器？如果有，便應交出整個執法過程的錄影帶；如果沒有，即代表未按照SOP規定去做，顯有失職之處。

張啟楷呼籲，金門地檢署應進一步徹查整個過程的事實真相，毋枉毋縱，給罹難大陸漁民家屬和兩岸人民一個交代。

張啟楷說，事故發生之初他就公開質疑此事，但海巡署稱已將事發現場錄影轉交司法單位，還說偵查不公開，等於放棄第一時間公布真相；這樣的說法無法說服兩岸人民，實屬不智。

張啟楷表示，怎料20日晚間案情急轉直下，金門地檢署說，經過調查，海巡告知由於高速追逐，「驅離及大陸船隻翻覆之過程並無錄影紀錄」，經勘查後也確實沒在巡防艇上發現固定之監視錄影器材。

但奇怪的是，海巡署改口承認，在執行驅離過程中「船身多次接觸」。張啟楷指出，本案引發兩岸關係敏感神經，事發後對岸海警登檢我金廈郵輪，造成遊客恐慌。