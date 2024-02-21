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國防部112年度公職人員財產申報實質審查 上午完成抽籤

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部常務次長楊基榮。圖／取自國防部直播畫面
國防部常務次長楊基榮。圖／取自國防部直播畫面

國防部上午舉行民國112年公職人員財產申報實質審查抽籤記者會，國防部次長楊基榮表示，廉潔與軍紀都是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中，務須恪遵財產申報規定，以實踐陽光法案公開透明的精神，督勉全體國軍人員，無論在建軍備戰或行政作業，都必須依循法令規章要求，展現國軍廉潔自持、依法行政風範。

這項抽籤由楊基榮、總督察長李兆明、政風室王鎮國、軍紀督察處處長吳長風及現場記者，透過電腦作業系統隨機抽樣，自全軍列管申報義務人3137人，抽出314人實質審查；從314人中再抽出7人，實施前後年度申報資料比對。

國防部表示，為落實陽光防腐、廉潔政府施政目標，國防部每年均舉辦記者會，公開抽籤，會同相關主官、主管人員及現場記者，以電腦程式亂數抽籤，隨機選出接受實質審查的申報人。

國防部說，國防部自82年財產申報法公布施行以來，除部分人員依國家情報工作法採取紙本申報外，現已全面採用網路申報作業。全軍各類申報義務人，皆能在法定時限內，如期如質完成申報，推行成效良好。為簡化申報程序，國防部持續推行財產申報系統授權服務，自107年推行以來，授權率逐年提升，112年授權率已達95.80%；如扣除必須採用紙本申報財產人員，授權率已達99%，大幅減低軍文職人員因申報不實遭致裁罰等情事，逐步達成零裁罰的政策目標。

財產申報

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