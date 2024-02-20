海軍：海鯤艦無520交艦規畫

外傳國造潛艦「海鯤號」交艦延宕，無法在賴清德五二○就職總統之前交艦，讓軍方成果「少了一塊拼圖」。海軍司令部昨天發出新聞稿表示，潛艦國造原型艦海鯤軍艦，從無在今年五月廿日前交艦的規畫。

針對各方關心「海鯤軍艦交艦延宕」，海軍司令部表示，海鯤軍艦現依計畫執行測試作業，其執行以安全及品質為首要考量，非以時間為衡量標準，並從無今年五二○前交艦的規畫。

此外，新加坡航空展今天開展，傳我方派遣國防部軍備副部長徐衍璞出席與會。國防部昨晚表示，國防部配合政府政策，執行涉外軍事交流，對活動細節沒有說明。

新加坡航空展過去被視為台新軍事交流一環，除空軍組團參訪外，歷任國防部長也常秘密受邀參訪，但近幾屆因中共抗議，這項高層交流停止。