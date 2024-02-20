完備役男徵集訓練 列國防重點

立法院本會期今天開議，行政院長陳建仁將赴立法院施政報告及備詢。根據行政院送交國會的書面施政報告，因應共軍擾台模式及可能犯台行動，國軍秉持「處處是戰場、時時做訓練」，精進戰備訓練，堅實防衛戰力，並採「以測驗訓」方式，檢視訓練成效。

針對國防議題，行政院強調「完備役男徵集訓練，建構國土防衛能力」，預判今年一年期義務役役男徵集人數約為九千餘員，國防部與內政部已完成每個月役男徵集流路、梯次與入營人數整備規畫；後續視實際狀況，滾動調整每月役男徵集人數。

書面報告表示，為有效反制中共以無人機襲擾，國軍已完成干擾槍部署，併用輕兵器執行反制應處無人機，並規畫整合具主動預警、被動偵測及干擾系統功能的視距外「無人機反制系統」。

書面報告也提到，鑒於資電作戰為現代戰爭重要關鍵，為精進國軍電子戰能量、防杜中共網路情蒐與駭客攻擊，國軍持續提升各式載台鏈路性能並強化指管韌性，結合軍民科技自主研發新式電戰系統，並藉跨部會情資交流及資安協防演練，提升整體網路防護縱深及資安防護能力。

針對兩岸議題，行政院於書面報告指出，面對中共對台綜合性施壓，政府兩岸政策立場一貫，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、不在壓力下屈服；致力穩定兩岸情勢，堅定捍衛國家主權和民主自由，確保台海和平穩定。