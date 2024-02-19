海虎軍艦人員落海案究責 海軍司令部：依法不罰

海軍司令部今天發出新聞稿表示，對海虎軍艦人員落海案，經以機械、環境及人為因素加以調查，結果都決定不懲處相關業管人員，且為「依法不罰」。

針對「海虎軍艦人員落海調查結果」等情，海軍司令部今（19）日表示，海虎軍艦人員落海案，經專案調查小組分就機械、環境及人為因素等項實施行政調查，綜合判定為「機械及環境複合式因素」所致。

海軍司令部表示，在機械因素方面，海虎軍艦任務執行前，已依規定完成戰備及航前檢查，但航行期間「後救難浮標蓋板」不預期脫落，致檢派官兵至上甲板執行處置。

海軍司令部表示，環境因素方面，在人員至上甲板前，已確認海象狀況符合作業標準；作業期間艦艇遭非預期湧浪瞬間抬升，並拍擊作業人員導致落海。

海軍司令部表示，在人為因素方面，全案依「海軍艦隊艦艇操縱手冊」、「潛艦值更官手冊」、「艦隊海上人員落水處置行動準據」及「修護通令」執行狀況應處，並按規定回報上級單位；面對機械、環境等複合式非預期狀況，艦長當下處置決心符合規範，排除人為因素。

海軍司令部表示，海虎艦長對於此次人員落海及裝備故障，難以有故意或過失之責。依「行政罰法」及「陸海空軍懲罰法」規定，違失行為非出於故意或過失者，不罰。因此未予懲罰。

海軍司令部表示，海軍依調查結果通盤檢視，提高救難浮標裝備保養、海上回收等作業標準，強化應變及處置能力，並納入狀況演練；另採購具備長時間定位能力的人員落海警示器，以及較高標準D型安全扣環，以強化作業安全。

海軍司令部說，基於「情同手足」的袍澤情誼，海軍持續配合周邊海域戰演訓任務機、艦及地面部隊、海巡署等友軍單位，對失蹤人員兼施搜尋，不影響戰備任務遂行。