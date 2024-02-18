聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部否認侵擾台海氣球 由共軍軍艦施放
外傳國防部近期偵獲部分中共侵擾台海氣球，是由共軍軍艦上施放。國防部今（18）日表示，並無此事。
有媒體報導指稱「知情人士」指出，國防部近期偵獲部分中共侵擾台海氣球，是在共軍軍艦上施放。
對此，國防部今日發出新聞稿表示，國軍對我防空識別區周邊空飄氣球均嚴密掌握，並通報民航局，提醒航空器注意，無媒體所稱是項高空氣球由共軍艦艇施放情事。
國防部說，對任何危害國防安全的敵情威脅，均納入研析並適切應處。籲請媒體善盡查證責任，避免不實內容誤導視聽。
此外，國防部今發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自2月17日6時至2月18日6時止，國軍偵獲共機7架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動，其中1架次無人機逾越海峽中線進入西南空域，最近距鵝鑾鼻43浬。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國軍也在昨日上午分别在距基隆西北63、69浬空萬7000呎、2萬5000呎空域偵獲兩枚中共空飄氣球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言