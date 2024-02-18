國防部否認侵擾台海氣球 由共軍軍艦施放

外傳國防部近期偵獲部分中共侵擾台海氣球，是由共軍軍艦上施放。國防部今（18）日表示，並無此事。

有媒體報導指稱「知情人士」指出，國防部近期偵獲部分中共侵擾台海氣球，是在共軍軍艦上施放。

對此，國防部今日發出新聞稿表示，國軍對我防空識別區周邊空飄氣球均嚴密掌握，並通報民航局，提醒航空器注意，無媒體所稱是項高空氣球由共軍艦艇施放情事。

國防部說，對任何危害國防安全的敵情威脅，均納入研析並適切應處。籲請媒體善盡查證責任，避免不實內容誤導視聽。

此外，國防部今發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自2月17日6時至2月18日6時止，國軍偵獲共機7架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動，其中1架次無人機逾越海峽中線進入西南空域，最近距鵝鑾鼻43浬。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍也在昨日上午分别在距基隆西北63、69浬空萬7000呎、2萬5000呎空域偵獲兩枚中共空飄氣球。