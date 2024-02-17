【專家之眼】法理判斷與政治解讀金門海域執法案

2月14日下午中國大陸快艇於金門北碇島東面海域，越界進入禁止水域內，疑似進行撈捕作業，金門海巡隊前往執法過程中，由於大陸方面快艇拒絕接受臨檢，在高速逃避追緝意外翻覆，造成人員落海事件，最後有兩人送醫後不治死亡，引發兩岸高度爭議。

但在諸多媒體針對此項執法意外事件報導與專家評論中，卻鮮少有論者詳細引述海巡執法所依據之法理基礎；在此特別為讀者說明，海巡人員係依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第29條授權國防部劃設限制或禁止水域，並且遵循同法下述第32條，執行相關司法勤務。

但就執法實務來說，若要判斷海巡人員執法過程是否合宜，報導評論前更應詳閱《台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》第42條至第45條，才能充分掌握執法機關所被授權事項以及執法行為權限。

假若依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》第42條第1款所列舉之處置規定，吾人將會發現海巡人員其實並未採取最強力執法手段，對位於限制或禁止水域內，拒絕停船接受檢查之無船名船舶進行警告射擊，甚至直接射擊船體強制停航。誠然在執法過程發生傷亡狀況，確實令人遺憾，但在檢調單位完成調查，足以證明海巡執法過程確有不當前，基本上社會大眾應該信任與支持海巡弟兄執法作為。

止謗莫若自修，發生此種爭議事件，海巡執法本身過程影像紀錄當然要保持完整，必須經得起檢方調查，才能杜絕各方猜疑。但換個角度，若是易位思考，大陸船舶本身若是屬於無船名、無船舶證書以及無船籍港登記之「三無船舶」，其實正是兩岸在共同合作執法所加強關注對象；因此若是海巡單位採取積極取締執法行動，大陸方面亦無立場對此有所異議。

執法講求證據，因此違法船舶船位所處水域、逃逸航跡、船員身分、配備漁具或其他通信裝備，再加上是否載有漁獲，就能夠有助於還原現場拼湊實情。儘管因為違法船舶翻覆，部分證據或許會流失；但從其外觀與舷外機推進能力，對比相關漁撈作業船舶，配合偵訊當事者，最後總是會讓真相逐漸浮現。

至於評論者要如何政治解讀，那恐怕就會天馬行空隨便人講。到目前為止，臆測此為刻意安排越界碰瓷，以便引導更大衝突事件，或是進行違禁品走私以及運送偷渡人員，甚至是進行諜報偵測，還有聲稱藉此事件要擴大海域管轄涵蓋範圍，進行法律戰或是宣傳戰，真是百花齊放與百家爭鳴，胡亂硬扯到天花亂墜地步。

但若是思考案發時間是在光天化日之下，大概就可以推翻許多臆測進行不法活動推估結論，因為不會利用夜暗掩護，實在不太像走私違禁品基本套路。深入審訊發現當事者來自四川與貴州，而非閩南地區熟門熟路漁民，對比諜報活動基本要素，思考抵近偵察作業要求，雖然可能性不能完全排除，但總是相當不符常情。

不論如何，迄至目前為止，觀察海峽兩岸主管機關雖然溝通管道中斷，只能隔海喊話，但顯然雙方都是相當自制，無意讓事件繼續擴大。但兩岸各自都有其民意壓力，亦都必須面對民粹憤怒網路謾罵，尋求適當手法妥慎應對釋放壓力。

兩岸關係不睦這是當前事實現狀，大陸方面態度愈來愈強硬，同時亦開始從日前M503航路正常啟用時，看得出已經懶得回應台北無理取鬧，台灣執政團隊不會毫無感受。北京顯然無意在此事件上亂做文章，甚至藉此在國際社會大打宣傳戰，而此岸要如何讓對方滿意處理結果，除在法理上必須周延，絕對不能有所疏漏，更要在人情義理上，展現出格局與高度。