【專家之眼】不可因大陸漁船兩人死亡升高敵意螺旋

春節期間兩岸關係不平靜，除了民進黨當局斷然決定禁止旅行社組團赴陸，讓旅遊業度過一個寒冷的農曆年，瞬間兩岸敵意又升高。很不幸地，2月14日，大陸福建漁船在金門海域被海巡署認定是「越界非法捕漁」，予以驅離。在驅離過程中，大陸漁船蛇行翻覆，4人落水被救起後，2人不幸死亡。大陸官方發言人立即發出「強烈譴責」。我方陸委會也立即回應海巡單位「執法並無不當」，為「維護漁民權益」需「嚴正執法」，使雙方關係雪上加霜、冰上加冰，更加緊張。

民進黨當局因為反中抗中，陸委會在第一時間點「嚴正」立場的說明，要對「上頭」效忠表態可以理解。但目前行政院是「看守內閣」，對於已經造成對岸兩名漁民死亡，沒有表示對死者及其家屬的慰問，恍如把罹難者已經視為「罪犯」，沒有展現任何「人道」立場關懷，除了「可惡」可以形容外，沒有其他形容詞了。而且，即使是「政治正確」的表態，可以獲得高層內心喜悅外，對於賴清德接手後，如何處理越來越嚴峻的兩岸情勢，其實沒有任何幫助；難道一定要搞到敵意螺旋無限上升，最後兵戎相見，民進黨才會高興？

其實，兩岸漁業糾紛不斷，就算是馬英九執政時期兩岸關係良好，大陸漁民越界捕魚、炸魚、抽砂⋯等事件經常發生。這是因為兩岸漁區重疊，彼此對經濟區海域的認定，領海範圍的高度政治複雜性使然。再加上兩岸特殊的關係，也無法複製台日和台菲之間簽署的漁業協定。但不管兩岸現下關係如何高度斷絕，彼此也應控制情緒，避免敵意上升。

就本案而言，海巡署有無執法不當？應該在調查範圍內，陸委會一口咬定海巡單位「嚴正執法」，即明示執法過程並無不當，其實就是已經一錘定音，那全案送金門地檢署調查，不過就是事後走個過程而已，對於釐清事實真相及死難者有何人道及公正可言？陸委會其實可以聲明支持海巡人員嚴正執法、維護我方漁民權益。但對於執法過程是否有當，也應列入調查重點，以對不幸死難者及其家屬有個交代。邱太三回應此事讓人的感覺就是，大陸漁民你犯了我們的法，死掉活該。這種態度反而會刺激大陸民眾「仇台」，對我們的漁民將來在大陸沿海若遇到困難，大陸不會有報復的心態坐視不管嗎？

其次，兩岸之間的漁業糾紛，尤其若發生在「海峽中線」附近，因「海峽中線」如今不僅「名不存」，也「實亡」了，因此所謂的「越界」，完全依「兩岸人民關係條例」規定，由國防部認定。對此，本案比較中肯的做法是責由國防部提出資料說明，證實該大陸船舶確實是在我方劃定的限制及禁止的海域作業，也藉此再次請大陸官方向其漁民多加宣導，才能減少意外，避免令人擔心的敵意螺旋上升的「擦槍走火」。

最後，海巡署金門分署認為取締的「正當性」是該福建船舶屬「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），是「兩岸」都需「加強取締」的對象。而陸委會在回應此事時，仍強調海巡漁業方面，兩岸仍有「溝通管道」，為何不向對方求證：即使中央沒有管道，也可透過金門縣地方政府或紅十字會民間團體，向對方求證，以強化海巡署取締的正當性。畢竟，不管對方是否「違反規定」，人命關天仍是「大事」，尤其是可以由地方政府協助死亡者家屬來台，處理後事，展現台灣人的人道主義；自己先避免「泛政治化」的「敵意螺旋」，才是台灣民主自由法治最可貴的一面。