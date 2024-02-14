國軍用兵理念增殲敵於城鎮陣地 軍備整建重點全曝光

國防部月前向立法院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告指出，國軍依「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」用兵理念，因應中共軍事發展與威脅，軍備整建重點置於「遠程打擊、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛作戰、資電網路作戰及聯合指管情監偵」等六大面向。報告詳述國軍當前30餘項符合不對稱戰力獲備軍備，包括尚未曝光的籌建新式陸基相位陣列雷達的長山專案、

報告指出，國軍軍事戰略指導，是以建軍備戰、保國衛民為核心任務，依國防戰略指導，以達成「鞏固國家安全」的首要戰略目標，統合全民總體資源與軍事戰力，形成有利態勢，並以重層嚇阻的手段，達成戰略持久效果，依「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」的用兵理念，遂行聯合反制、整體防空、聯合截擊與國土防衛作戰，達成迫敵放棄犯台企圖，確保國家安全的目標。

在遠程打擊方面，正籌購遠程精準火力打擊海馬士系統；籌獲F-16型AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射飛彈、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥、劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵海、空戰力發揮。

而在整體防空方面，則籌購F-16V(BLK70)新式戰機及提升現役F-16A/B型戰機性能；性能提升天弓二型防空飛彈、天弓三型陸基防空飛彈、性能提升愛國者二型飛彈及愛國者三型飛彈等武器系統；籌獲機動地對空飛彈(SAM)系統反制敵機或空降作戰；強化機場跑滑道搶修能量。

在聯合制海方面，建構小型、高速、機動且具備適航韌性的載台，並於戰時結合海巡兵力酬載反艦飛彈，發揮海上奇襲攻勢；籌獲雄二/雄三機動飛彈車及魚叉飛彈海岸防衛系統，建構聯合制海戰力；推動康定級等主力作戰艦戰鬥系統性能提升；籌建新一代潛艦，並提升劍龍級艦戰鬥系統；量產海劍二型飛彈，有效改善艦艇區域防空能力；籌建新一代輕型巡防艦，提升海上作戰能力。

聯合國土防衛作戰方面，則建置防禦性水雷、陸上機動布雷系統反制敵三棲登陸；籌獲M1A2T新型戰車，強化地面打擊與火力支援能力；獲得拖式2B型及標槍高效能反裝甲飛彈，強化地面部隊機動打擊戰力；籌獲陸射劍二新型野戰防空武器系統及人攜式刺針飛彈，更新野戰防空雷達，有效削弱敵空中攻擊威脅；籌建輕重兵器、戰鬥個裝及訓場設施，提升後備整體戰力。

資電網路作戰方面，則籌建新式雷達偵蒐暨干擾系統與通信偵蒐暨干擾系統，提升電子反制能量；籌建新式陸基雷達，提升低雷達截面積目標偵獲能力及高機動性；建置網路戰系統驗證平台，提供網路攻防虛擬系統環境，提升人員網路作戰能量；發展數據鏈路反制系統，建立數據鏈路偵及干擾能量。

而在聯合指管情監偵方面，籌購MQ-9無人機，可延伸情監偵範圍，強化遠距偵蒐與預警效能；籌建戰術型近程無人飛行載具，增進戰場監控及敵情偵能力；籌獲F-16型機MS-110新式偵照莢艙；提升指管系統效能；籌獲機動數位微波系統，提升地區通信指管能力；更新海洋監偵各型雷達，延伸監偵距離與範圍。