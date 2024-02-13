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中科院新式野戰交換機 整合軍民通訊供戰時情報匯整
中科院研製新式野戰交換機整合美售台戰術區域通訊系統、機動數位微波系統、維星系統，提供類比、網路電話，可連接民用手機、警察、消防、海巡等機關各式無線電機，建構資訊傳遞平台，傳遞指揮所各項指令，以供戰時情報匯整。
國防部軍聞社報導，國軍通資部隊在實戰化訓練基礎上，除開設各型通信作業車，也建置軍公民營系統，強化防區內戰場情資共享。
通訓中心彭上尉指出，這項系統是以中科院研製的新式野戰交換機為主體，可連接戰術區域通訊系統、機動數位微波系統、維星系統，提供類比、網路電話，傳遞指揮所各項指令，以供戰時情報匯整平台。
彭上尉說，軍公民營系統可連接民用手機、警察、消防、海巡等機關所使用各式無線電機，建構資訊傳遞平臺，在天然災害發生時，國軍投入災防整備任務後，能獲得警消提供的即時資訊，運用於救災兵力配置及物資調配上，大幅提升災害防救量能。
彭上尉指出，軍公民營系統只要整合消防、警察、憲兵等公營單位電話或訊號，藉由系統的介接，即可與指揮所聯繫，把手機當成是一個無線電的通聯，平時訓練除了以作戰為主外，也透過災防的訓練，開設這套有線電的系統，與當地消防、警察等單位，實施系統協同管制訓練，透過訓練機制，找出問題窒礙，進行調整修正，以應對未來在不同環境的任務，有效發揮效能，提升支援作戰能量。
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