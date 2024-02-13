中科院新式野戰交換機 整合軍民通訊供戰時情報匯整

中科院研製新式野戰交換機整合美售台戰術區域通訊系統、機動數位微波系統、維星系統，提供類比、網路電話，可連接民用手機、警察、消防、海巡等機關各式無線電機，建構資訊傳遞平台，傳遞指揮所各項指令，以供戰時情報匯整。

國防部軍聞社報導，國軍通資部隊在實戰化訓練基礎上，除開設各型通信作業車，也建置軍公民營系統，強化防區內戰場情資共享。

通訓中心彭上尉指出，這項系統是以中科院研製的新式野戰交換機為主體，可連接戰術區域通訊系統、機動數位微波系統、維星系統，提供類比、網路電話，傳遞指揮所各項指令，以供戰時情報匯整平台。

彭上尉說，軍公民營系統可連接民用手機、警察、消防、海巡等機關所使用各式無線電機，建構資訊傳遞平臺，在天然災害發生時，國軍投入災防整備任務後，能獲得警消提供的即時資訊，運用於救災兵力配置及物資調配上，大幅提升災害防救量能。