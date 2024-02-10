陸8枚氣球+軍機 除夕再擾台

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台，另有兩架共機侵入我南北防空識別區空域。圖／國防部提供
國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台，另有兩架共機侵入我南北防空識別區空域。圖／國防部提供

即使是家家戶戶團圓的除夕，中國大陸軍事擾台仍不停歇。根據國防部昨天大年初一發布的中共解放軍台海周邊海、空域動態顯示，中共在歲末釋放八枚空飄氣球擾台，另有兩架次共機侵入我南北防空識別區空域。相關情資讓軍方發布的中共解放軍進入台海周邊活動示意圖，出現新版後罕見複雜的一次。

國防部昨發布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，二月九日六時至二月十日六時止，國軍偵獲共機五架次、共艦四艘次，持續在台海周邊活動。

其中有二架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域，近基隆、鵝鑾鼻各約四十三、九十二浬。

國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

另外，國防部公布八枚中共空飄氣球於九日七至十八時陸續進入我北中南部應變區，高度在一萬六千呎到三萬呎間，進入應變區地點多集中在基隆附近，就有五枚，另有兩枚穿越本島空域。

中共 台海 國防部

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