緊盯台海 國防部公布空防戰備實況

中國大陸空飄氣球除夕干擾我空防，國防部大年初一則透過軍媒發布澎湖IDF戰機天駒部隊、本島F—16V戰機與天弓三型防空飛彈戰備實況，表示國軍部隊嚴密監偵台海情勢。

軍聞社昨報導指出，春節對國人來說是重要的日子，為使民眾能安全度過佳節，國軍官兵完成戰備輪值規畫，確保國家安全。肩負台海空防作戰重要任務的空軍部隊，全體官兵以最高標準，落實各項戰演訓任務，只要命令一下，戰機會在最短時間內升空，防空飛彈完成戰備狀態，確保中華民國空防安全。

報導指出，近年來中共持續在我周邊海、空域侵擾，應對共軍機艦繞台與遠海長航訓練，已成為國軍常態性任務。位處東部第一線的空軍第五聯隊官兵，時刻保持警覺，針對任何侵犯我空域的行為，他們駕駛F—16V戰機升空，快速採取反應，確保領空安全。

而身處台海第一線空防的澎湖天駒部隊，是由空軍第一、三聯隊輪流駐防，不僅需進行防空攔截及聯合作戰任務，於原駐地的警戒室，仍有官兵廿四小時輪值，做好立即升空的準備。天駒部隊因位處澎湖，戰機只要升空就能立即前往台海中線執行戰備，空中攔截、監控任務的壓力不在話下，每位飛官透過平時的勤訓精練，才能在任務來臨時，展現捍衛領空的實力與決心。

擔負地區防空作戰重任的天弓三型防空飛彈部隊官兵弟兄姐妹於春節戰備不停歇，透過想定目標實施戰備演練，接獲命令隨即進入戰術位置，將天弓三型飛彈發射架迅速展開，進入發射程序，使官兵熟稔程序、步驟及要領，提升整體防空戰力。