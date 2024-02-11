聽新聞
test
0:00 / 0:00

緊盯台海 國防部公布空防戰備實況

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
弓三防空飛彈部隊官兵執行戰備操演。圖／軍聞社
弓三防空飛彈部隊官兵執行戰備操演。圖／軍聞社

中國大陸空飄氣球除夕干擾我空防，國防部大年初一則透過軍媒發布澎湖IDF戰機天駒部隊、本島F—16V戰機與天弓三型防空飛彈戰備實況，表示國軍部隊嚴密監偵台海情勢。

軍聞社昨報導指出，春節對國人來說是重要的日子，為使民眾能安全度過佳節，國軍官兵完成戰備輪值規畫，確保國家安全。肩負台海空防作戰重要任務的空軍部隊，全體官兵以最高標準，落實各項戰演訓任務，只要命令一下，戰機會在最短時間內升空，防空飛彈完成戰備狀態，確保中華民國空防安全。

報導指出，近年來中共持續在我周邊海、空域侵擾，應對共軍機艦繞台與遠海長航訓練，已成為國軍常態性任務。位處東部第一線的空軍第五聯隊官兵，時刻保持警覺，針對任何侵犯我空域的行為，他們駕駛F—16V戰機升空，快速採取反應，確保領空安全。

而身處台海第一線空防的澎湖天駒部隊，是由空軍第一、三聯隊輪流駐防，不僅需進行防空攔截及聯合作戰任務，於原駐地的警戒室，仍有官兵廿四小時輪值，做好立即升空的準備。天駒部隊因位處澎湖，戰機只要升空就能立即前往台海中線執行戰備，空中攔截、監控任務的壓力不在話下，每位飛官透過平時的勤訓精練，才能在任務來臨時，展現捍衛領空的實力與決心。

擔負地區防空作戰重任的天弓三型防空飛彈部隊官兵弟兄姐妹於春節戰備不停歇，透過想定目標實施戰備演練，接獲命令隨即進入戰術位置，將天弓三型飛彈發射架迅速展開，進入發射程序，使官兵熟稔程序、步驟及要領，提升整體防空戰力。

台海 天弓三型飛彈 戰機

延伸閱讀

台海空域情勢嚴峻 國防部公布戰機防空飛彈戰備實況

中共戰機氣球除夕擾我空防 共軍活動示意圖罕見複雜

美軍售嚴重交付延遲 國防部：運用多重軍援彌補不足

國防部護家園過好年動畫 回應共軍統戰

相關新聞

影／空軍展幻象後勤能量 罕公開發動機裸測作業

空軍幻象戰機服役25年，雖經歷過部分機封存待料的苦境，但在近年隨著大部份待更新零件取得而逐漸舒緩。在農曆春節前空軍向電子...

蔡英文總統慰勉憲兵裝步239營 感謝留守崗位的辛勞

今天是大年初一，蔡英文總統在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往台北大直福西營區憲兵裝步239營，慰勉春節...

緊盯台海 國防部公布空防戰備實況

中國大陸空飄氣球除夕干擾我空防，國防部大年初一則透過軍媒發布澎湖IDF戰機天駒部隊、本島F—16V戰機與天弓三型防空飛彈...

陸8枚氣球+軍機 除夕再擾台

即使是家家戶戶團圓的除夕，中國大陸軍事擾台仍不停歇。根據國防部昨天大年初一發布的中共解放軍台海周邊海、空域動態顯示，中共...

國防部發言人孫立方少將 榮獲美DINFOS名人堂

國軍為反制中共認知作戰，全面強化文宣心戰能量，曾赴美接受「美國國防資訊學校」（DINFOS）軍官班訓練的國防部發言人孫立...

台海空域情勢嚴峻 國防部公布戰機防空飛彈戰備實況

今天是大年初一，國防部透過軍媒發布澎湖IDF戰機天駒部隊、本島F-16V戰機與天弓三型防空飛彈戰備實況，表示國軍部隊嚴密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。