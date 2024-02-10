台海空域情勢嚴峻 國防部公布戰機防空飛彈戰備實況

今天是大年初一，國防部透過軍媒發布澎湖IDF戰機天駒部隊、本島F-16V戰機與天弓三型防空飛彈戰備實況，表示國軍部隊嚴密監偵台海情勢。

軍聞社今日報導指出，農曆春節對國人來說，是相當重要的日子，為使民眾能安全度過佳節，國軍官兵完成戰備輪值規劃，確保國家安全無罅隙，其中肩負台海空防作戰重要任務的空軍部隊，全體官兵以最高標準，落實各項戰演訓任務，只要命令一下，戰機會在最短時間內升空，防空飛彈完成戰備狀態，確保中華民國空防安全。

報導指出，近年來中共持續在我周邊海、空域侵擾，應對共軍機艦繞台與遠海長航訓練，已成為國軍常態性任務，位處東部第一線的空軍第五聯隊官兵，時刻保持警覺，針對任何侵犯我空域的行為，他們駕駛F-16V戰機升空，快速採取反應，確保領空安全。

而身處台海第一線空防的澎湖天駒部隊，是由空軍第一、三聯隊輪流駐防，不僅需進行防空攔截及聯合作戰任務，於原駐地的警戒室，仍有官兵24小時輪值，做好立即升空的準備，天駒部隊也因位處澎湖，戰機只要升空就能立即前往台海中線執行戰備，空中攔截、監控任務的壓力不在話下，每位飛官透過平時的勤訓精練，才能在任務來臨時，展現捍衛領空的實力與決心。