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中共戰機氣球除夕擾我空防 共軍活動示意圖罕見複雜

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台，另有兩架共機侵入我南北防空識別區空域。情資讓軍方發布的中共解放軍進入台海周邊活動示意圖，出現新版後罕見複雜的一次。

國防部發布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，2月9日6時至2月10日6時止，國軍偵獲共機5架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中有2架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域，近基隆、鵝鑾鼻各約43、92浬。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部另外公布8枚中共空飄氣球於9日7至18時陸續進入我北中南部應變區，高度在1萬6000呎到3萬呎間，多集中在基隆，其中有兩枚穿越本島空域，相關情資讓國防部發布的中共解放軍進入台海周邊活動示意圖出現新版後罕見複雜的一次。

國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台，另有兩架共機侵入我南北防空識別區空域。圖／國防部提供
國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台，另有兩架共機侵入我南北防空識別區空域。圖／國防部提供
國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台。圖／國防部提供
國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台。圖／國防部提供

中共 國防部 解放軍

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