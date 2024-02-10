中共戰機氣球除夕擾我空防 共軍活動示意圖罕見複雜

國防部發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，指除夕（9）當日中共釋放8枚空飄氣球擾台，另有兩架共機侵入我南北防空識別區空域。情資讓軍方發布的中共解放軍進入台海周邊活動示意圖，出現新版後罕見複雜的一次。

國防部發布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，2月9日6時至2月10日6時止，國軍偵獲共機5架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中有2架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域，近基隆、鵝鑾鼻各約43、92浬。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。