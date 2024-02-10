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國造獵豹戰車曝光 砲塔武器遙控機制受矚

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局五年研發完成的「獵豹專案」105公厘輪型戰車今（10）日首度曝光，相較於多年前209廠研發的輪型砲車，外型雖相去不遠，但載台的五臟六腑已全數更新，尤其砲塔上出現的武器遙控站（紅圈處）。圖／本報讀者提供
軍備局五年研發完成的「獵豹專案」105公厘輪型戰車今（10）日首度曝光，相較於多年前209廠研發的輪型砲車，外型雖相去不遠，但載台的五臟六腑已全數更新，尤其砲塔上出現的武器遙控站（紅圈處）。圖／本報讀者提供

軍備局五年研發完成的「獵豹專案」105公厘輪型戰車今（10）日首度曝光，相較於多年前209廠研發的輪型砲車，外型雖相去不遠，但載台的五臟六腑已全數更新，尤其砲塔上出現的武器遙控站。

105公厘輪型戰車有「輕戰車」等級，但卻有不輸給主力戰車的精準火力、高機動性。除陸軍、海軍陸戰隊外，也可作為衛戍區裝甲憲兵部署之用，強化中樞防衛能力。

輪型戰車砲塔上的武器遙控站，可依車種需求，選用7.62、12.7機槍、20機砲、40公厘榴彈槍等不同口徑、型式的自衛武器。車長或射手可在車身內直接遙控射擊目標，不用像老式戰車人員必須曝露在砲塔上冒昔敵火威脅操作。

而對比之前被稱為「老黑熊」的輪型砲車，獵砲車外型改變不大，但轉向機制優化，且有環景機制，相對日本16式輪型戰車，雖然車身較高，但軍備局是考量可供人員快速進出，不用再像傳統戰車操作人員須俯身「爬」進車子裡。這點見仁見智，須由軍備局與陸軍裝訓部討論。

機制 輪型戰車 陸軍

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