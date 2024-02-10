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【即時短評】國軍自製輪型戰車 國防自主成就應適度公開

聯合報／ 本報記者洪哲政
國防部軍備局5年內完成輪型戰車原型車研發，過程涉及載台與砲塔複雜的整合技術，殊屬不易。圖／讀者提供
國防部軍備局5年內完成輪型戰車原型車研發，過程涉及載台與砲塔複雜的整合技術，殊屬不易。圖／讀者提供

國防部軍備局5年內完成輪型戰車原型車研發，過程涉及載台與砲塔複雜的整合技術，殊屬不易。當前若因預算優先順序或因戰術考量，而無法立即投產，也建議適度保留技術彈性，再略投預算加以改良，讓軍種有更多選擇空間，車型與性能也應適度公開，讓民眾了解國軍具體研發成果。

目前軍備局有兩項戰甲車研發案，一為獵豹專案研發的105公厘輪型戰車，目前完成有兩輛原型車；另一則為鐵騎專案研發的偵搜戰術輪車，目前有4輛原型車，將在今年6月展開戰術測評。

據了解，獵豹案目前的發展方向，依據陸軍裝訓部提出精進改良的D3原型車方案，縮小砲塔與車身，讓輪型戰車造型更緊緻，裝訓部提出規格，軍備局二零九廠也與工研院合作完成設計，並依據陸軍司令部提出「作戰需求」與「規格需求確認書」，啟動D3研製；未來一旦作戰測評結果，性能符合作需與所提規格，國防部即能排入預算期程，下達量產決心。

「獵豹專案」堪稱是國防自主重要指標，其決定戰術運用部署的兵監系統，在陸軍由步兵訓練指揮部轉而到裝甲訓練指揮部，並從戰砲甲車轉型定名為輪型戰車，戰術運用因兵科不同而相異，但都不脫輪型甲車運用台灣發達道路系統優勢要旨。目前陸軍機步旅、海軍陸戰旅實施跨區作戰時，確實需要能同步跟上快速機動部隊的火力支援，輪型戰車因砲塔性能優異所具備精準打擊能力，值得保留運用，並向大眾周知研發成果。

獵豹 輪型戰車 陸軍

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