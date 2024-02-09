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陸軍龍年賀歲片 宣布完成聯合作戰整合戰力驗證
陸軍司令部今在除夕發布「幸福團圓·你我守護」影片，表示過去一年在聯合作戰方面，陸軍已驗證「情報鏈」、「指揮鏈」、「擊殺鏈」、「通信鏈」與「後支力」的整合戰力。
陸軍表示，這部短影音43秒畫面，傳達陸軍勤訓精練的態度，展現部隊訓練、戰力整合、演習測考與戰力再提升的信心與具體成效。
陸軍表示，影片搭配戰演訓畫面，呈現官兵紮實訓練的日常節奏。回顧「兔」年，陸軍務實推動「實戰化訓練」、「一年期義務役政策」、「整合全民總力」等重大工作，已深具成效；在聯合作戰方面，更充分驗證「情報鏈」、「指揮鏈」、「擊殺鏈」、「通信鏈」與「後支力」的整合綜效，建構堅實的可恃戰力。
陸軍表示，面對嶄新「龍」年，陸軍在裝備更新、人才培育、職能精進、兵役轉型等方面，全力以赴。
陸軍除藉影片向所有國人拜年外，也表示在歡度春節的時刻，請不要忽視努力堅守崗位的每個身影，不論是守護國家安全的國軍官兵，維護社會治安、民眾安全的警消，不斷挑戰疫情難關的專業醫護團隊，或是為國家在各個領域築起護國神山的每位國人，都要彼此關心、相互力挺，齊心協力，共同守護美麗家園。
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