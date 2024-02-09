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義務役男近戰格鬥訓練 三拳形加膝擊奠定徒手制敵基礎

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部表示，戰格鬥課程的目的，在藉由戰技訓練強健義務役新兵體魄及近戰能力。記者洪哲政／攝影
陸軍司令部表示，戰格鬥課程的目的，在藉由戰技訓練強健義務役新兵體魄及近戰能力。記者洪哲政／攝影

陸軍司令部表示，義務役男接受近戰格鬥訓練，區分立技、綜合格鬥及武裝格鬥應用三部份，內容包括拳、腿、擒拿、槍械格鬥等術式，入伍階段只訓不測；役男手榴彈實彈投擲，則將在入伍訓第6至7周實施，每人都能投擲一枚MK2殺傷手榴彈。

蔡總統日前巡視陸軍新竹犁頭山營區，視導義務役男實施近戰格鬥、手榴彈投擲等訓練課程。

陸軍司令部表示，近戰格鬥課程的目的，在藉由戰技訓練強健新兵體魄及近戰能力；課程區分立技、綜合格鬥及武裝格鬥應用三部份，內容包括拳、腿、擒拿、槍械格鬥等術式。而入伍訓練階段，該項課程只訓不測。

蔡總統視導當日，役男分成三組分別實施護身倒法、拳法、腿法及拳腿組合課程教程。軍媒曾披露，近戰課程訓練役男具備拳、腿擊打技術，並結合刺槍術中「突刺」、「托擊」、「砍劈」及「格擋」等技巧，以利限制空間作戰時，得以靈活運用手中編制武器，發揮可恃戰力。役男先後學習「衝拳」、「摜拳」、「抄拳」及「膝擊」攻防等格鬥技巧，並從中掌握以腳為軸、帶動腰部出力的揮拳方式。

陸軍司令部表示，陸軍於北、中、南、東部均有合格的手榴彈實彈投擲訓場；將於入伍訓練第三階段、即6-7周，以MK2殺傷手榴彈進行實彈投擲。

陸軍司令部說，手榴彈彈藥於投擲使用前，均由地支部彈藥專長技術人員採逐枚鑑濾，確認合格後，始撥交役男使用；另投擲全程由助教採1對1輔助，並依靶場指揮官口令執行，以確保訓練安全。

陸軍司令部表示，新兵近戰格鬥課程，役男先學習「膝擊」等格鬥技巧。記者洪哲政／攝影
陸軍司令部表示，新兵近戰格鬥課程，役男先學習「膝擊」等格鬥技巧。記者洪哲政／攝影
蔡總統日前巡視陸軍新竹犁頭山營區，視導義務役男手榴彈投擲等訓練課程，圖為役男正投擲讓練習彈。記者洪哲政／攝影
蔡總統日前巡視陸軍新竹犁頭山營區，視導義務役男手榴彈投擲等訓練課程，圖為役男正投擲讓練習彈。記者洪哲政／攝影
蔡總統日前巡視陸軍新竹犁頭山營區，視導義務役男手榴彈投擲等訓練課程，圖為役男正讓手臂熱身。記者洪哲政／攝影
蔡總統日前巡視陸軍新竹犁頭山營區，視導義務役男手榴彈投擲等訓練課程，圖為役男正讓手臂熱身。記者洪哲政／攝影
陸軍司令部表示，新兵近戰格鬥課程，役男先後學習「衝拳」、「摜拳」、「抄拳」等格鬥技巧。記者洪哲政／攝影
陸軍司令部表示，新兵近戰格鬥課程，役男先後學習「衝拳」、「摜拳」、「抄拳」等格鬥技巧。記者洪哲政／攝影

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