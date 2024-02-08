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國防部護家園過好年動畫 回應共軍統戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
農曆新年前夕，國防部心戰大隊發布賀節文宣影片，以卡通動畫顛覆年獸故事，敘述「年獸有文化」童話。圖/取自國防部心戰大隊影片
農曆新年前夕，國防部心戰大隊發布賀節文宣影片，以卡通動畫顛覆年獸故事，敘述「年獸有文化」童話。圖/取自國防部心戰大隊影片

國防部心戰大隊上午透過國防部發言人臉書粉專，發布賀節文宣影片，以卡通動畫顛覆年獸故事，喻示國軍反制共軍不分晝夜堅守崗位，捍衛家園。

心戰大隊以平面插圖結合立體動畫方式製作，以年獸民間傳說故事，將過年與軍人使命連結，輕鬆有趣的動畫符合過年氣氛，傳達國軍不論平時或年節，均不分晝夜堅守崗位，捍衛家園的決心，讓全民可以安心迎接春節的到來，向全體國人拜年。內容旁白稱時代在進步，年獸也會跟著進化，年獸不可怕，就怕年獸有文化。

國防部表示，共軍近期趁過年不斷文攻統戰，企圖用軟性的親情，訴求兩岸一家親，昨天公布「回家才會贏」，改編著名閩南語歌曲「愛拼才會贏」，國防部推出動畫風格「護家園、過好年」，採取以柔克柔的意味，更有引申過去有年獸破壞村莊安寧，現在是有共軍破壞區域和平，國軍一定會挺身而出。

國防部指出，近年中共不斷以灰色地帶襲擾與複合式戰爭的認知作戰挑釁，國防部心理作戰大隊負有反制任務，國防部整體文宣作為分工更趨於精細，軍聞社、青年日報與心戰大隊扮演拉近軍民關係的推手重任，專長領域各有不同，反制中共認知作戰。

共軍 國軍 國防部

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