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共軍滲透台灣 國防部：空降兵、突擊兵為主

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍空降兵最高編制單位為空降第15軍，下轄43、44、45等三個師、一個航運團、一個通信團，總兵力約3萬人。 圖／新華社
共軍空降兵最高編制單位為空降第15軍，下轄43、44、45等三個師、一個航運團、一個通信團，總兵力約3萬人。 圖／新華社

國防部副部長柏鴻輝最近在立法院表示，中共若對台實施滲透破壞，都是軍事作為上的海空滲透，包括空中空降兵、突擊兵的滲透，研判都會在人口稠密區，相關民眾都能察覺異狀。

柏鴻輝說，中東以哈在一發生戰事的時候，國防部立即納入研析，我方派駐在以色列的人，第一時間將第一手消息都傳回來。當時的戰況、情報與事後的檢討，我們都在看，現在我們所看到很多事情都是表相。

柏鴻輝表示，就台灣來講，如果你要滲透破壞，台灣與大陸有一海之隔，敵軍如果有朝對台實施滲透破壞，一定會接觸到人口稠密區。今天在台灣這樣的一個環境情況下，我們的民眾或者是我們相關的系統，都會發現到異狀。中共對台滲透破壞，可以實施海空滲透，也可以從空中空降兵的滲透，也可以用突擊兵的滲透，這些都是軍事作為。

中共 國防部

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